雙和罷團爆料 學校外圍、台電設施被掛反罷紅布條

雙和罷團批評，台電用地被張貼立委林德福反罷紅布條。（雙和罷團提供）

2025/07/15 16:17

〔記者陳奕劭／新北報導〕距離首波藍委大罷免投票日只剩11天，選戰日漸白熱化，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」今天（15日）爆料，林德福、張智倫在多處學校外圍張貼反罷紅布條，就連台電設施也成為宣傳工具。罷團批評，罷免不只是政治選擇，更是守護法治、環境與公平價值，呼籲7月26日用同意罷免票還給雙和乾淨、公平、守法的生活空間。

林德福呼籲幫忙宣傳要遵守相關規定

立委林德福回應，民進黨發動惡罷，憂心的民眾拿了許多紅布條，協助宣傳7月26日投不同意罷免。他歡迎大家一同宣傳726反惡罷，也呼籲幫忙宣傳時要遵守相關規定，不要挑起衝突，民主政治不用以仇恨動員來達到政治目的。

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雙和罷團表示，雙和地區不僅早被反罷看板包圍，街頭巷尾近日再度被「反罷布條」鋪天蓋地攻佔，這些處處可見的布條，不但違反選罷法精神，這些政治宣傳竟出現在孩童上學必經之路、居民日常生活空間，極度擾民，難道自詡立委，就能公然違法掛布條，還把台電的公共設施當成政治布告欄？

罷團呼籲，新北市府、台電公司與環保單位應立即調查，對違規行為開罰與拆除，林德福與張智倫應該說明，並對違法行為道歉與自我懲處。呼籲民眾用同意罷免票還來乾淨、公平、守法的生活空間。

新北環保局表示，依照相關規定，罷免投票前10日可向區公所申請設置宮燈旗，或在辦事處一定範圍內設置旗幟。若判斷屬違規廣告物，會要求自行拆除，若屆期未拆除，環保局得逕予拆除。

雙和罷團批評，秀朗國小被張貼立委林德福反罷紅布條。（雙和罷團提供）

雙和罷團批評，秀朗國小附近被張貼立委林德福反罷紅布條。（雙和罷團提供）

雙和罷團批評，頂溪國小外牆被張貼立委林德福反罷紅布條。（雙和罷團提供）

立委張智倫陣營在台電用地張貼反罷紅布條，經民眾檢舉後已拆除。（雙和罷團提供）

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