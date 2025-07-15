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    823核三延役公投 中選會：滿18歲皆有投票權

    中選會今天表示，年滿18歲的國民都有公民投票權，並提醒核三重啟公投的投票日期為8月23日上午8時至下午4時。（記者李文馨攝）

    中選會今天表示，年滿18歲的國民都有公民投票權，並提醒核三重啟公投的投票日期為8月23日上午8時至下午4時。（記者李文馨攝）

    2025/07/15 15:00

    〔記者李文馨／台北報導〕核三重啟公投將於8月23日投票，預計8月7日起，在全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會。中選會今天提醒，年滿18歲的國民都有公民投票權，當天投票時間從上午8時至下午4時。

    中選會今天表示，全國性公民投票案第21案（核三重啟公投）訂於8月23日投票，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」，提醒年滿18歲的國民都有公民投票權，投票日期為今年8月23日上午8時至下午4時。

    為使核三重啟公投正、反雙方意見充分表達，中選會日前決議今年8月7日15時、8月9日19時、8月11日15時、8月13日10時及8月15日19時，在全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會，立法院代表正方，行政院或依「公民投票法」第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。

    台灣綠黨、全國廢核行動平台等團體昨天在中選會門口召開記者會，宣布「反對核三重啟公投」反方辦事處連署已突破2000份，達成率超過200%，呼籲中選會儘速成立反方辦事處，並邀請民眾黨立委黃國昌參與辯論。

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