彭振聲哀送亡妻 黃國昌、陳佩琪、黃珊珊弔唁「不開口」

民眾黨主席黃國昌與前台北市長柯文哲妻子陳佩琪、立委黃珊珊一同抵達彭振聲妻子的告別式會場。（記者許麗娟攝）

2025/07/15 15:19

〔記者許麗娟／高雄報導〕前台北市副市長彭振聲亡妻謝女今（15）日中午在高雄市立殯儀館舉辦公別式，民眾黨主席黃國昌、前台北市長柯文哲妻子陳佩琪和立委黃珊珊前往弔唁，不過3人面對媒體全程幾乎不發一語，黃國昌最多也僅開口說「注意」、「小心」，民眾黨中央委員蔡壁如也有參加，但未與黃國昌等人同行。

彭妻的告別式於中午11點45分進行家祭，12點30分舉辦公祭後移靈至火化場，黃國昌、陳佩琪、黃珊珊等人約12點35分到場，3人皆不發一語的進入告別式會場，並與民眾黨黨內高層一同拈香，隨後即踏出會場。

請繼續往下閱讀...

走出會場時，媒體上前詢問黃國昌是否與彭振聲講些什麼？有沒有安慰他等，但黃國昌一路皆不發一語，陳佩琪則全程走在黃國昌身後，對於今天柯文哲將開延押庭的看法等，也全程未開口，隨後即與黃國昌搭同車離去。

蔡壁如則是不到12點就到告別式會場，她捻香後受訪表示，與彭振聲是台北市政府多年的同事，由於她當時是政治素人，也跟彭副請教很多事，上週也曾來高雄為彭妻捻香，今天特別早到是希望陪伴彭振聲，彭失去至親，她不知如何安慰，上週來時彭的心情還是很激動，夫妻情深不知怎辦，所以她主要是希望來這裡陪伴他。

告別式結束後，彭妻移靈至火化場時突下起大雨，彭振聲未隨移靈隊伍一同前往，而是等移靈隊伍離去，才撐著雨傘步行前往火化場。

彭振聲（左）與家屬向到場致哀的親友致謝。（記者許麗娟攝）

黃國昌離開時仍全程不發一語，陳佩琪與陳智菡站在其身後。（記者許麗娟攝）

彭振聲（右）亡妻移靈至火化場時，彭未隨移靈隊伍同走，而是撐傘隨後獨自步行前往。（記者許麗娟攝）

彭振聲獨自撐傘前往火化場。（記者許麗娟攝）

民眾黨中央委員彭壁如與彭振聲為多年北市府同事，提早來拈香並慰問彭振聲。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法