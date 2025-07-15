有人批救災慢卻不給設備「居心叵測」 台灣鷹爸：正藍軍、愛台派站出來

鷹爸徐柏岳（右）今天到基隆安樂市場助講同意罷免。（記者盧賢秀攝）

2025/07/15 15:53

〔記者盧賢秀／基隆報導〕退役空軍飛官「台灣鷹爸」徐柏岳今天到基隆為「同意罷免」助講，針對最近南部災情嚴重，有人批救災慢，卻又不給設備，根本就「居心叵測」，暗諷立法院亂刪預算，呼籲正藍軍、愛台派站出來，守護台灣。

鷹爸徐柏岳與基隆市議員張之豪、前小英之友會總會長呂英世和基隆絕沛志工，到安樂市場宣講，有不少民眾「加油」。

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鷹爸說他是正藍軍，站出來很單純，就是對國家忠貞，他認為總統賴清德的雜質說並沒有錯，如果對國家不夠純真，心向中華人民共和國、不愛這個土地，就是雜質。

對於立法院最近編列2300億元，他是航空公司前總經理，華航去年賺了143億元，獲利10％，大部分董事卻把監察人廢掉，還不准買飛機、不維修、不保養，把錢發給乘客，這樣對嗎？最近大家批評救災慢，大家加油努力，但是又不給裝備設備，這「居心叵測」、在傷害土地，希望台灣人民要有智慧。

他非常不喜歡講台灣人善良，善良就是被欺騙，當軍人也不能善良，要有智慧，要帶領軍人打贏勝仗。大罷免正藍軍站出來、台派和綠營站出來，守護台灣，726要勇敢站出來守護家園，投下同意罷免票。

鷹爸徐柏岳（右）今天到基隆安樂市場助講同意罷免。（記者盧賢秀攝）

鷹爸徐柏岳（左二）今天到基隆安樂市場助講同意罷免。（記者盧賢秀攝）

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