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    沈慶京2億人保難覓！北院同意不公開保證人身分 檢方無異議

    沈慶京辯護律師認為案情具政治性，導致人保難尋、不願曝光等疑慮，法官同意人保資料不對外揭露，檢方無異議。（資料照）

    沈慶京辯護律師認為案情具政治性，導致人保難尋、不願曝光等疑慮，法官同意人保資料不對外揭露，檢方無異議。（資料照）

    2025/07/15 15:10

    〔記者劉詠韻／台北報導〕威京集團主席沈慶京捲入京華城弊案，日前在台大醫院戒護治療，由律師聲請具保停押，台北地院裁定沈須以個人名義提出1億元保證金、2億元人保及科技監控，三項條件准予停止羈押。北院今再開庭，考量沈慶京辯護律師提出人保難尋，同意不公開保證人身分；檢方則表示尊重法院安排，未提出異議。

    北院今天上午傳喚時任台北市都發局專門委員張立立出庭作證，釐清京華城案決策過程，下午則進行前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等在押被告的延押訊問。

    庭訊中，審判長說明，沈慶京目前提出的人保為一男一女。該名男子於大安區擁有不動產，實價登錄顯示市值5千萬元，惟2021年曾辦理最高限額抵押6千萬元，推估淨資產可能不足1千萬元；另1名女性人保資力亦難達2億元。

    審判長進一步表示，沈慶京的辯護律師須具體提出人保財力證明，讓法院有信心其具保能力；若資力不足，亦可考慮由2至3人共同具保。

    針對沈慶京方面認為案情具政治性，導致人保難尋、不願曝光等疑慮，審判長主動詢問檢方，是否同意人保資料不對外揭露，並於依法完成對保後，由書記官彌封附卷，以密件方式送達，供檢察官查核。檢方表示尊重法院安排，未提出異議。

    不過柯文哲卻突然拿起麥克風，不解詢問，「有鏡新聞，哪有什麼秘密？」沈慶京委任律師追問，「能不能不要給檢察官密件？我們就不想讓檢察官知道」。審判長則回應，眾所周知過去已有鐘文智潛逃出境案例、2名法官遭送評鑑，程序仍需符合法定原則，因此須讓檢察官有知情權。

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