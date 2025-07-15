民進黨高市黨部民主戰車「北漂」 到雲林、台中力挺大罷免

民進黨高市黨部主委黃文益帶領民主戰車前往雲林、台中聲援大罷免。（民進黨高市黨部提供）

2025/07/15 15:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市黨部啟動挺罷免民主戰車，從高雄出發、一路往北到雲林與台中等3處關鍵戰線，參與罷免丁學忠、黃健豪與羅廷瑋的宣講行動，主委黃文益號召更多鄉親站出來，用選票與行動守護台灣民主防線。

黃文益表示，守護台灣、高雄人從不缺席，市黨部除在高雄市區設看板，呼籲外地選民返鄉投票，並透過黨員簡訊積極動員，更希望在最後衝刺階段，將高雄成功罷韓經驗帶往全台，支援各地罷免團隊。

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市黨部說明，民主戰車首站到雲林虎尾郵局前，參加罷免國民黨立委丁學忠的定點宣講，黃文益指出丁學忠出身農業大縣，卻在立院多次配合國民黨刪減或凍結農業部預算、背離農民權益，讓人痛心，人民一定要用罷免票讓他下台。

在台中罷免黃健豪的宣講上，黃文益批評黃健豪質詢時連清泉崗軍機場都不清楚，還因臉書分享育兒津貼申請遭質疑「砍預算還來領補助」，兩度鬧出重大爭議，顯見毫無立委應具備的專業與自覺。

在台中忠孝夜市罷免場合，黃文益痛批羅廷瑋是台中罷免行動的代表性人物，不僅負面爭議不斷，還曾在朝野攻防中身穿護具、全副武裝現身立法院，引發輿論譁然，應該受到民意最嚴厲的譴責與唾棄。

黃文益說，中部不少民眾知道他來自高雄，紛紛稱讚「高雄很勇」！他強調來自南部的志工夥伴不辭辛勞，堅定站出來支持罷免，就是為了讓立法院聽見基層的怒吼，期盼這輛民主戰車所到之處，能為各地罷免行動注入更多動能，讓人民用行動彰顯對民主的捍衛決心。

民進黨高市黨部主委黃文益奔赴雲林、台中聲援大罷免。（民進黨高市黨部提供）

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