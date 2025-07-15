新北反罷活動疑傳「走路工」 藍營斥造謠：將赴地檢按鈴申告

國民黨新北黨部表示，為捍衛名譽、澄清事實，黨團將於下午3時30分赴地檢署按鈴申告；圖為新北市議會。（記者羅國嘉攝）

2025/07/15 14:25

〔記者羅國嘉／新北報導〕大罷免三階投票即將在7月26日登場，綠營新北市議員李宇翔今（15日）早上才爆料藍營為讓719「反惡罷 新北愛國者行動」人山人海，竟答應每人結束就能領取500元事件，臉書粉專「百柯全書」再貼出網友爆料截圖，指藍營719對外招募工作人員，時薪210元，還要求身著黑衣黑褲黑帽。對此，國民黨新北黨部回應，為捍衛名譽、澄清事實，黨團將於下午3時30分赴地檢署按鈴申告。

藍營新北黨部表示，針對李宇翔指控抹黑719反罷免造勢活動，稱活動後可領取500元現金等造謠內容，已屬嚴重不實指控。黨部於今早已發聲明稿駁斥，此為徹底子虛烏有。但罷免團體竟更栽贓「立委洪孟楷陣營買票走路工」等語在公開臉書散佈不實謠言，已經嚴重違反選罷法104條。

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藍營新北黨部說，為捍衛名譽、澄清事實，黨部主委黃志雄，及立委洪孟楷、羅智強於下午3時30分，共同赴新北地方檢察署前按鈴申告，提出告訴，遏止造謠抹黑之風氣。

今天早上李宇翔才爆料，藍營為讓719「反惡罷 新北愛國者行動」人山人海，竟答應每人結束就能領取500元，直批熟悉的國民黨又出現了，果然「不賄選就不會選」；中午「百柯全書」也說接獲網友爆料投稿，指出「反惡罷 新北愛國者行動」以時薪210元招募工作人員。招募訊息顯示，工作內容包括在活動前一天場佈彩排，以及19日當天舉行活動，並要求服裝為「黑衣黑褲黑帽」，而工作內容提到，活動會場在戶外廣場，「會些許接觸到陽光」，工作時間為早上9點到晚上8點。

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