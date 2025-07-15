為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新北反罷活動疑傳「走路工」 藍營斥造謠：將赴地檢按鈴申告

    國民黨新北黨部表示，為捍衛名譽、澄清事實，黨團將於下午3時30分赴地檢署按鈴申告；圖為新北市議會。（記者羅國嘉攝）

    國民黨新北黨部表示，為捍衛名譽、澄清事實，黨團將於下午3時30分赴地檢署按鈴申告；圖為新北市議會。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/15 14:25

    〔記者羅國嘉／新北報導〕大罷免三階投票即將在7月26日登場，綠營新北市議員李宇翔今（15日）早上才爆料藍營為讓719「反惡罷 新北愛國者行動」人山人海，竟答應每人結束就能領取500元事件，臉書粉專「百柯全書」再貼出網友爆料截圖，指藍營719對外招募工作人員，時薪210元，還要求身著黑衣黑褲黑帽。對此，國民黨新北黨部回應，為捍衛名譽、澄清事實，黨團將於下午3時30分赴地檢署按鈴申告。

    藍營新北黨部表示，針對李宇翔指控抹黑719反罷免造勢活動，稱活動後可領取500元現金等造謠內容，已屬嚴重不實指控。黨部於今早已發聲明稿駁斥，此為徹底子虛烏有。但罷免團體竟更栽贓「立委洪孟楷陣營買票走路工」等語在公開臉書散佈不實謠言，已經嚴重違反選罷法104條。

    藍營新北黨部說，為捍衛名譽、澄清事實，黨部主委黃志雄，及立委洪孟楷、羅智強於下午3時30分，共同赴新北地方檢察署前按鈴申告，提出告訴，遏止造謠抹黑之風氣。

    今天早上李宇翔才爆料，藍營為讓719「反惡罷 新北愛國者行動」人山人海，竟答應每人結束就能領取500元，直批熟悉的國民黨又出現了，果然「不賄選就不會選」；中午「百柯全書」也說接獲網友爆料投稿，指出「反惡罷 新北愛國者行動」以時薪210元招募工作人員。招募訊息顯示，工作內容包括在活動前一天場佈彩排，以及19日當天舉行活動，並要求服裝為「黑衣黑褲黑帽」，而工作內容提到，活動會場在戶外廣場，「會些許接觸到陽光」，工作時間為早上9點到晚上8點。

    相關新聞:

    李宇翔爆719新北大造勢發放500元動員費 藍營：惡意抹黑

    網傳719反惡罷招募「黑衣人」 「百柯全書」諷：黑金政治正流行

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播