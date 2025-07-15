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    從基層社區出發！彰化市長林世賢偕民團成立「韌性防災聯盟」

    彰化市長林世賢（中）等人今日召開城鎮縣市韌性防災記者會。（記者塗建榮攝）

    彰化市長林世賢（中）等人今日召開城鎮縣市韌性防災記者會。（記者塗建榮攝）

    2025/07/15 14:48

    〔記者林哲遠／台北報導〕彰化市長林世賢上午與中台灣教授協會、台灣生態農業發展協會、防災產業協會召開城鎮縣市韌性防災記者會，並宣布成立「韌性防災聯盟」，呼籲從基層社區出發，強化城鎮防災韌性，面對氣候變遷及極端天氣威脅。林世賢強調，建立靱性防災體系，刻不容緩，要用知識來防災，不要用口水防災。

    林世賢指出，彰化市作為中部樞紐，近年頻遭短延時強降雨及地震影響，市區積水與建物損害頻傳，這促使彰化市將傳統防災計劃升級為韌性模式，已在龍山社區推行三年，成效顯著。未來將擴及72個社區，進行防災教育訓練，成為台灣鄉鎮首創的全民韌性防災典範。

    近期颱風丹娜絲重創台南、嘉義，林世賢表示，彰化市迅速派遣抓斗車及山貓機具南下支援，體現全民齊心精神，總統賴清德強調「救災不能僅靠政府或國軍，須深入基層、結合民間力量」彰化將強化自主防災，擴充資源共享、引入智慧預警系統、定期演練空襲演習，並借鏡2025年Computex展會的AI無人機技術，如睿智創新、系統電子工程及智動航科的自主飛行與巡檢能力，應用於災害偵蒐及惡劣天候應對。

    中台灣教授協會理事長楊聰榮也說，他支持林世賢的倡議，呼籲整合社區、企業及學術團隊，引入AI無人機等科技，提升防災回復力。

    台灣生態農業發展協會理事長吳一言則提出，「韌性農村×災防社區×普惠能源聯盟」計畫，從生態農業中心、分散式碳盾微電場及鄉村普惠金融三大策略出發，讓農村成為能源備援基地，補充綠電並抵抗災難。

    林世賢總結，韌性防災聯盟將推動低脆弱度、高回復力的城市轉型，開放更多單位加入。他呼籲，救災要經常演練，才能增加韌性，先進行空襲演習，韌性防災聯盟，咱一起出力。

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