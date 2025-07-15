賴總統8月訪中南美 藍委：能增加台灣的能見度都歡迎

賴清德總統8月將出訪巴拉圭，國民黨立委賴士葆今日受訪表示，總統能夠出訪世界各國，增加台灣的能見度，我們都歡迎。（資料照）

2025/07/15 14:16

〔記者林欣漢／台北報導〕巴拉圭總統貝尼亞證實總統賴清德8月將出訪巴國，另傳出賴此行將過境美國紐約及達拉斯。國民黨立委賴士葆今日受訪表示，總統能夠出訪世界各國，增加台灣的能見度，我們都歡迎，至於他過境美國獲得的待遇如何，完全要視外交的努力成果。

賴士葆認為，賴總統過境美國要停在哪裡，是洛杉磯、舊金山或紐約，若是阿拉斯加或夏威夷，意義就完全不同，過境外交比實質去中南美的訪問更加重要，因為我們現在幾乎全面倒向美國，與美國的關係非常重要。

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賴士葆說，希望賴總統飛得越靠近華府越好，越靠近DC，就代表外交成就越高，就看他能在哪裡落地，最好能在華府旁邊的紐約。前總統陳水扁在紐約過夜，或者能像前總統馬英九，還能出來在紐約市轉一轉，那就更不一樣了。

國民黨立委葛如鈞則認為，在關稅結果未定前就預告總統過境，還要到紐約，更傳出可能大撒幣買客機，等同先亮底牌，恐讓我方在本已艱困的談判中更加被動。我們擔憂最終結果恐苦了人民，卻只滿足少數人的政治利益。

國民黨立委林沛祥也說，現在台美關稅還未確定，但執政黨過去9年來，讓美國對台予取予求，以美國總統川普什麼事都要拿錢來談的商人個性及手腕，他會擔心賴總統可能會希望藉由美國的力量，來維持國內政局及權力的穩定，因此不管美國提出任何要求，賴總統都不會對美國說NO。

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