吳怡農：「選民老闆」不滿意 不一定要等4年才換人

吳怡農說，「選民老闆」要告訴民意代表，不是每4年選一次就好，「選民老闆」每天都有權利說「你做的太糟糕了，我要重新換一個人試試看」。（取自吳怡農臉書）

2025/07/15 14:36

〔記者何玉華／台北報導〕在台北市第3選區立委補選曾與國民黨立委王鴻薇對陣的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，今（15）天受訪表示，要罷免北市5席藍委成功「非常困難」，雖然國民黨內都為王鴻薇告急，那是催票的方式，在中山區那麼多的王鴻薇看板，可以看到是投入多少金錢、資源在打保「位」戰；此外，他認為這是一次選舉文化的改變，「選民老闆」要告訴民意代表，不是每4年選一次就好，「選民老闆」隨時有權利要求換一個人試試看。

吳怡農接受廣播專訪表示，罷免案是因為民主機制、民主文化出了問題，公民團體試圖提出解決方案，才發起罷免行動想要解決問題。全國有這麼多選區同時通過罷免案，正是因為「選民老闆」們看不下去了，對集體民意代表的工作表現有多麼的不滿意。

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他說，民主制度是一人一票，多數的人選出民意代表，少數就遵從多數的決定；多數的決定有義務好好的工作，制度給他4年再來印證一次工作表現。現在是選出來的民意代表，在社會大眾看起來像是在胡搞、不負責任，阻礙國家的健全發展，因此公民團體也啟動民主機制，回到投票所，以一人一票的方式，希望提早換人、換一個更認真工作的人。這是改變政治文化很重要的第一步，「選民老闆」要告訴民意代表，不是每4年選一次就好，選上就可以為所欲為，而是每一天都要為「選民老闆」負責，「選民老闆」每天都有權利告訴民意代表，「你做的太糟糕了，我要重新換一個人試試看」。

他認為，國民黨學錯教訓，把罷免視為政黨競爭，試圖啟動反罷免動作，導致假連署風波；因此，國民黨試圖啟動的反罷免沒有社會基礎，與公民團體來自基層、草根啟動的罷免運動不同，雖然後來有政黨的加入、組織的加盟，但發起者是公民團體。

吳怡農說，726會去投票，但認為要罷免成功「非常困難」；因為會有這麼偏激的民意代表、會有民意代表選上後就這麼不管社會大眾的看法，一定是覺得在自己的選區相當安全，只要顧好基本盤、用老方式做政治就可以高枕無憂。這也是這次罷免要試圖去打破、改變的傳統做法，台灣民主化不到30年，還有很多要改的地方。

而他選區的國民黨立委王鴻薇，國民黨內包括台北市長蔣萬安等普遍認為很危險，吳怡農表示，每一個人選舉都會喊危險、告急，那是催票的方式，但在中山區可以看到那麼多的王鴻薇的看板，就可以看到是投入多少金錢、資源在保護自己的位子。

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