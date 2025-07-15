遭指「紅小兵」靠關係留學英國 汪浩揭家世反擊記者造謠

英國牛津大學國際關係哲學博士、作家汪浩發文澄清，他們家是黑五類的一般知識分子家庭，痛斥「江飛宇不要亂猜測，在匪報待久了，除了會造謠，什麼也沒有學會，可惜了」。（資料照）

2025/07/15 15:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《中國時報》記者江飛宇發文稱，英國牛津大學國際關係哲學博士、作家汪浩「生於文革......最多是個紅小兵」，對此汪浩今發文澄清，他們家是黑五類的一般知識分子家庭，没有中共關係，痛斥「江飛宇不要亂猜測，在匪報待久了，除了會造謠，什麼也沒有學會，可惜了。」

汪浩今日於臉書發文表示，「針對匪報《中國時報》記者江飛宇在臉書上對我家庭背景妄加猜測，有必要澄清一下。」

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汪浩提及，他們家祖輩100多年前從浙江到上海，外公靠自學從學徒升到洋行大班，共產黨來上海後被抄家，文革期間被下放到黑龍江佳木斯十年後退休回上海。母親雖然1960年代初北京外交學院畢業，因出身不好，當不了外交官，也入不了共產黨，懷他時正在粵北五七幹校插秧，導致她從小營養不良。「母親上世紀末大學老師退休。我很少提我父親，他是工程師，但在我5歲時就因病過世，我對他没什麼印象。我是在上海由外婆帶大，文革中我家曾被抄家2次。」

汪浩直指，「我是考取三年全額英資太古集團／國泰航空獎學金去牛津大學留學的，没拿過中國政府一分錢。我是1978年上海一師附小畢業，1981年上海市西中學初中畢業，1984年無錫一中高中畢業。1984年高考後進的北大法律系，當時我文科總分全江蘇省第四。也許沒有全台灣第四厲害，但進北大分數還是夠的。」

汪浩接著說，1988年春，他在北大畢業前，太古集團決定在北大／復旦設置2個全額獎學金。先由2校各系每系推薦2人筆試，再選取每校前6名口試各1天，由太古、英國大使館／牛津代表、北大、復旦代表共6人組成口試委員會，最後挑選2人，推薦給牛津，再經過書面申請，由牛津大學錄取。「江飛宇可以說我不優秀，純粹運氣好，但說我是因為上面有關係才去牛津，這完全不是事實。當時我不是中共黨員，我們家也沒人是中共黨員。」

汪浩強調，「我家是黑五類的一般知識分子家庭，没有中共關係，這些我臉書都有寫，江飛宇不要亂猜測，在匪報待久了，除了會造謠，什麼也沒有學會，可惜了。」

據維基百科提及，黑五類是中華人民共和國建國初期至文化大革命結束時，用於政治身份被中國共產黨認定為地主、富農、反革命分子、壞分子、右派等「五類分子」的非官方稱呼，合稱地富反壞右。

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