推台灣文化 雙部會擬在歐洲26國辦逾70場藝文活動

外交部歐洲司司長黃鈞耀今表示，經討論盤點後，確定將促成在歐洲26個國家舉辦逾70場台灣藝文活動。（記者黃靖媗攝）

2025/07/15 13:52

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍與文化部長李遠2月曾於雙部長會議中，達成共同推動「2025歐洲台灣文化年」的共識。外交部歐洲司司長黃鈞耀今表示，經討論盤點後，確定將促成在歐洲26個國家舉辦逾70場台灣藝文活動，讓更多歐洲民眾看見台灣除了科技、經濟、安全以外，另一層面的豐富的台灣。

黃鈞耀於外交部例行記者會說明，依據兩部共識，外交部、文化部及故宮等部會共同討論及盤點後，已確定今年將結合駐歐30個外館包括辦事處，共同促成在歐洲26個國家舉辦超過70場台灣藝文活動，使歐洲民眾透過一系列文化活動，深入瞭解台灣豐厚的文化底蘊，反映台灣與歐洲共享的民主與多元文化價值，讓更多歐洲民眾看見除了科技、經濟、安全面向外，另一個層面的豐富台灣，是貫徹總統賴清德「價值外交」的政策方針的一項具體措施。

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黃鈞耀列舉今年上半年重要活動，包含協助台灣藝術家與團隊在威尼斯雙年展、波隆那兒童書展、拿坡里漫畫節等重要文化活動設立台灣館、國家交響樂團室內樂團6月在奧地利與立陶宛巡演，與台灣原聲童聲合唱團到梵蒂岡、德國及奧地利演出，並獲教宗接見等；下半年重要活動包括國立故宮博物院文物將分別於9月及11月在捷克及法國展出，優人神鼓、台灣國樂團及朱宗慶打擊樂團等也將到歐洲演出，各駐歐館處也將展出台灣藝術家作品，掀起「歐洲台灣文化年」的熱潮。

黃鈞耀指出，台灣是科技島嶼，也是文化之島，同時擁有豐富的文化遺產和創新精神，因此「2025歐洲台灣文化年」以「從科技島到文化台灣」、「From Tech to Culture, Taiwan Leads the Future!」為中、英文標語；標誌則以歐洲傳統建築羅馬柱為視覺核心元素，在羅馬柱中融入台灣英文字母及半導體的晶片元素，象徵台灣與歐洲的文化交流緊密相融。

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