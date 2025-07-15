藍白推普發1萬羅明才揮鈔票擺拍 藍軍法律教授曾國修批侮辱性極強

藍白在立院強推普發現金1萬，還揮舞鈔票擺拍，藍軍玄奘大學法律教授曾國修（右）不忍了，也發文表達意見。（照片取自曾國修臉書）

2025/07/15 14:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕立法院上週通過國民黨強推的普發現金1萬元，立委羅明才更在國會殿堂數錢及揮舞千元鈔票，讓玄奘大學法律系教授曾國修也不忍了，曾國修曾在新竹市國民黨籍前市長許明財任內擔任副市長，今天在臉書發文提到，原本不想對目前政治時事做任何評論或表態，但看到在國會殿堂議場數錢、揮舞鈔票、擺拍紅包的立法委員，並且用侮辱性極強的輕蔑口吻複算小一數學，他實在是坐不住了。

曾國修說，他是一個老師，珍惜這片講學自由的天空，他是一個父親，想留給子孫有安全、尊嚴的土地，他是一個法律人，捍衛民主法治的憲政體制，並懇請大家多看台灣一眼吧，老師求你們了！

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曾國修過去被視為是國民黨正藍及深藍代表之一，如今看到國民黨在立法院的表現也忍不住批評了，目前仍在玄奘大學任教，每年都培育不少優秀的法律人，看到如今國會的立委如此毀憲亂政，加上國民黨立委在國會上揮舞千元鈔票及擺拍，侮辱性極強，雖未表態支持大罷免，但身為法律人，他也發出呼籲，懇求大家多看台灣一眼。

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