張智倫被爆隱匿美國房產 吳崢追擊：資金哪來？當包租公賺錢？

民進黨發言人吳崢。（記者塗建榮攝）

2025/07/15 13:42

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委張智倫爆出財產申報不實爭議，張妻2018年6月購入美國加州豪宅，並未見於申報資料中。民進黨發言人吳崢今召開「中和炒地王炒進美國，張智倫隱匿加州房產？」記者會提出3大質問，痛批張智倫隱匿海外資產還謊稱已申報，證據何來？明明未持有美國金融帳戶，美國置產資金何來？是否在美國當包租公賺錢？呼籲張智倫誠實向社會大眾說明清楚，別再逃避閃躲、欺騙社會。

對於張智倫隱匿海外資產，吳崢提出「三大質問」。首先，張智倫聲稱已財產申報，證據在哪？檢視2024年3月張智倫就任立委後的財產申報，名下多達90幾筆土地，20幾筆建物，但完全沒有美國加州房產，張智倫聲稱「已申報」完全是說謊、煙霧彈，2023年張智倫要參選時，已依規定財產申報，換言之已完成二次財產申報，卻都未見該筆美國加州房地產，證明張智倫就是在說謊。

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其次，吳崢質疑，財產申報中張智倫未申報持有美國金融帳戶，如何購入加州這筆現值2500萬元的房產？該房產沒有任何房貸紀錄，很可能是現金無貸款、一次付清購入，若財產申報資料屬實，張智倫在美國購屋的資金從何而來？由誰給予？又或是張在美國檯面下有龐大到能直接購入房產的資金？

吳崢表示，依美國相關稅法，自住身分享有一定的租稅抵免，但張智倫持有的房產稅單上，未見任何稅務抵免，令人質疑此房產是否為非自住使用？目前是否正在出租獲利？若張智倫在美國當包租公收租賺錢，又何以未將此收入申報於財產申報中？

最後，吳崢強調，張智倫擔任立委後已完成二次財產申報，都未見美國加州此筆房產，明顯是隱匿財產，比對二次申報內容，從2023年12月到2024年3月，短短3、4個月間，張智倫名下土地新增4筆，建物新增9筆，存款爆增2700萬以上，令人不禁懷疑，張智倫到底還隱藏多少資產，未向選民清楚揭露、未向國家誠實申報？說謊再說謊，欺騙國家、欺騙社會，終將遭到選民唾棄。

民進黨發言人吳崢今天召開記者會，質問張智倫這筆美國房產未見任何稅務抵免，是否拿來收租賺錢？（民進黨提供）

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