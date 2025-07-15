網傳719反惡罷招募「黑衣人」 「百柯全書」諷：黑金政治正流行

網傳719反惡罷活動工作人員招募資訊，許多網友從中揪出不合理之處。（圖擷取自臉書粉專「百柯全書」）

2025/07/15 13:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免三階投票即將在7月26日登場，同意罷免、反罷免雙方及各政黨均為此積極造勢，不過藍營7月19日「反惡罷 新北愛國者行動」近期傳出對外招募工作人員，時薪210元，還要求身著黑衣黑褲黑帽，臉書粉專「百柯全書」貼出相關爆料截圖並諷刺地說：「現在流行黑金政治，但我們更挺黑衣打工人。」

「百柯全書」表示接獲網友爆料投稿，指出「反惡罷 新北愛國者行動」以時薪210元招募工作人員。招募訊息顯示，工作內容包括在活動前一天場佈彩排，以及19日當天舉行活動，並要求服裝為「黑衣黑褲黑帽」，而工作內容提到，活動會場在戶外廣場，「會些許接觸到陽光」，工作時間為早上9點到晚上8點。

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「百柯全書」對此嘲諷：「早上九點到晚上八點，連續工作11小時黑衣黑褲黑鞋，走一個『烈日焚身』的暗黑時尚風。時薪210，如果你願意2310等著你來領。」、「現在流行黑金政治，但我們更挺黑衣打工人。這年頭，不靠關係、不拼背景，靠的是一身黑裝備與滿滿勞力，也許你今天在陽光下揮汗如雨，明天就登上鄉民英雄榜！」

許多網友也注意到工資並非當日現領，而是「隔月10號」，並留言質疑：「還要隔月十號才能領，看來大罷免大成功的話，這走路工的時薪還會被河蟹掉。」、「看到隔月10號領不會怕嗎？」、「擺明是臨時工！隔月罷免完了還找的到人？」、「蛤......隔月10號！領的到嗎？」、「這種類似臨時工的活動竟然還不是現金結......」、「凹一下~」、「被罷免掉然後沒錢給哈哈。」

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