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    花蓮罷團打國旗牌被藍批欺騙 林右昌：真正拿國旗當遮羞布的是傅崐萁

    全台公民團體發起的「護國大遶境」15日在北桃園掃街，民進黨秘書長林右昌為罷團加油打氣。（記者鄭淑婷攝）

    全台公民團體發起的「護國大遶境」15日在北桃園掃街，民進黨秘書長林右昌為罷團加油打氣。（記者鄭淑婷攝）

    2025/07/15 13:56

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全台公民團體發起的「護國大遶境」今（15）日在北桃園掃街，針對花蓮罷團喊出「心中有國旗、罷免傅崐萁」，被國民黨花蓮縣議會黨團批評是欺騙花蓮民眾，民進黨祕書長林右昌受訪時批，傅崐萁就是接受中共指揮的政治魁儡，真正拿國旗當遮羞布的是傅崐萁、是國民黨。

    林右昌表示，每1個罷區他都非常重視，希望做所有罷團最堅強的後盾，他不只是進駐花蓮，也到各個罷區為罷團加油，而傅崐萁去年4月從中國回來後，開始推動一系列毀憲亂政、親中投共的相關法案，這是發起罷免很重要的原因跟理由。

    林右昌點名，「傅崐萁就是接受中共指揮的政治魁儡」，花蓮罷團很重要的訴求就是「心中有國旗、罷免傅崐萁」，且青天白日滿地紅不是傅崐萁的共產紅，真正拿國旗當遮羞布的是傅崐萁、是國民黨，現在的國民黨跟過去的國民黨不同，現在的國民黨在主席朱立倫及傅崐萁主政下是親中投共，一切論述、敘事的方法，跟中共幾乎一模一樣，花蓮有非常多的愛國民眾、國民黨支持者，相信大家應該可以清楚認清，現在的傅崐萁代表的不是國民黨而是中共。

    花蓮罷團打國旗牌被藍批是欺騙民眾，林右昌批，真正拿國旗當遮羞布的是傅崐萁。（記者鄭淑婷翻攝）

    花蓮罷團打國旗牌被藍批是欺騙民眾，林右昌批，真正拿國旗當遮羞布的是傅崐萁。（記者鄭淑婷翻攝）

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