廉政署認證高虹安邱臣遠市府違反行政中立 林志潔：726下架高虹安與鄭正鈐

廉政署認證高虹安邱臣遠新竹市府違反行政中立，新竹雙罷總部發言人林志潔號召市民726下架違法高虹安與鄭正鈐。圖為高虹安在多個場合宣傳反罷免遭檢舉照片。（讀者提供）

2025/07/15 13:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕廉政署認證新竹市府高虹安、邱臣遠違反行政中立！新竹雙罷（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）三階投票26日舉行，新竹雙罷總部發言人林志潔今在臉書發文提到，中午剛收到廉政署函覆關於她檢舉新竹市政府違反行政中立，不當使用市府資源進行反罷免之事，經廉政署調查調查，新竹市政府違法明確。對此，市府尚無回應。

林志潔說，自罷免活動進行以來，高虹安雖已涉貪停職，但仍操控代理市長邱臣遠市府利用公家資源，在市政府主辦、協辦的各種藝文、親子、節慶或社區活動，不斷宣講反罷免，或刻意利用市政府管理的景點或建物，發放反罷免的文宣，要求民眾對高虹安，鄭正鈐要投不同意。對照推動罷免的公民團體，動輒被驅趕或要求離場，新竹市政府違反行政中立，事證明確。

請繼續往下閱讀...

她說，廉政署在調查後，確認她的檢舉為真，直接點名，「新竹市政府所為，不但違反行政中立，還有明顯的管理不當，相關情資已函送新竹地檢署，調查有無圖利等犯罪」，並已要求代理市長、市議會，要責成各單位嚴守行政中立，配合地檢署偵查。她請大家726站出來，罷免這樣違法亂紀的市長和立委，兩票投同意，新竹重開機。

廉政署認證高虹安邱臣遠新竹市府違反行政中立，新竹雙罷總部發言人林志潔號召市民726下架違法高虹安與鄭正鈐。圖為高虹安在多個場合宣傳反罷免遭檢舉照片。（讀者提供）

廉政署認證高虹安邱臣遠新竹市府違反行政中立，新竹雙罷總部發言人林志潔號召市民726下架違法高虹安與鄭正鈐。圖為高虹安在多個場合宣傳反罷免遭檢舉照片。（讀者提供）

廉政署認證高虹安邱臣遠新竹市府違反行政中立，新竹雙罷總部發言人林志潔號召市民726下架違法高虹安與鄭正鈐。圖為高虹安在多個場合宣傳反罷免遭檢舉照片。（讀者提供）

廉政署認證高虹安邱臣遠新竹市府違反行政中立，新竹雙罷總部發言人林志潔號召市民726下架違法高虹安與鄭正鈐。圖為高虹安在多個場合宣傳反罷免遭檢舉照片。（記者洪美秀攝）

廉政署認證高虹安邱臣遠新竹市府違反行政中立，新竹雙罷總部發言人林志潔（右）與雙罷領銜人戴振博（左）號召市民726下架違法高虹安與鄭正鈐。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法