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    美國務院：台灣總統過境符一貫政策 秉持安全尊嚴原則

    總統賴清德8月將訪南美洲友邦巴拉圭，過境規劃成焦點。圖為賴清德2024年出訪太平洋友邦，抵達吐瓦魯。（總統府提供）

    總統賴清德8月將訪南美洲友邦巴拉圭，過境規劃成焦點。圖為賴清德2024年出訪太平洋友邦，抵達吐瓦魯。（總統府提供）

    2025/07/15 16:15

    〔中央社〕美國國務院今天回覆中央社對台灣總統過境政策的提問，表示這符合以往慣例，也完全符合美國長期政策。這類過境會考量訪客的安全、舒適、便利和尊嚴。

    美國國務卿盧比歐（Marco Rubio，又譯魯比歐）11日與中國外長王毅會晤，當記者會後問到王毅有無警告「勿讓賴總統以過境簽證途經美國」時，盧比歐回覆「沒有，這不是警告性質的會議」。

    中央社隔天詢問國務院對台灣總統過境的政策、如何協助過境訪問之際，兼顧與北京的緊張關係，以及如何決定在過境期間允許進行哪些活動等。

    國務院一名發言人今天下午以書面回覆，台灣總統等高層官員過境美國符合以往慣例，並完全符合一貫的政策。這類過境安排會考量訪客的安全、舒適、便利與尊嚴。

    「安全、舒適、便利與尊嚴」是美國處理台灣總統過境的原則之一。

    時任總統蔡英文2023年3月出訪友邦並過境美國。白宮當時對此表示，台灣高層官員過境美國，符合美國一貫做法，美國對台關係的非官方性質與美國政策維持不變。

    時任白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）指出，歷任台灣總統都曾過境美國。蔡總統自2016年上任以來，6次過境美國都十分順利。這類過境行程是出於對訪客安全、舒適、便利與尊嚴考量，符合美國一中政策。過境並非訪問，是私人且非官方性質，這點也沒有改變。

    聯合新聞網今天引述消息人士透露，賴總統預計8月到中南美洲友邦國事訪問，出訪行程將過境美國紐約及德州達拉斯。總統將訪問巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯3個邦交國。

    駐美代表處晚間對此表示，目前沒有相關資訊可分享，後續如果有確切安排，將由總統府適時對外公布說明。總統府發言人郭雅慧則說，沒有相關說明，一如過去，如果有確定安排會適時向國人公布報告。

    賴總統去年底出訪首站過境夏威夷。如果8月出訪成行，將是他就職總統以來，首次在美國本土過境。

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