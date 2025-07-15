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    視察糧倉安全提三原則 卓榮泰：品質更好、存放更多、儲存更久

    卓榮泰對強化糧食安全提出三個原則。（記者王榮祥攝）

    卓榮泰對強化糧食安全提出三個原則。（記者王榮祥攝）

    2025/07/15 12:49

    〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院長卓榮泰今視察高雄仁武糧倉時指出，糧食安全是國土韌性重要一環，他要求強化糧倉安全要有三個原則，品質更好、存放更多、儲存更久。

    卓榮泰指出，由萬安演習、漢光演習集合而成的城鎮韌性演習，這幾天如火如荼進行中，他今天稍晚還會去台中視察城鎮韌性演習實況，上午先到高雄視察仁武糧倉，看看糧倉運作、以及未來配合國土韌性加強方向。

    他表示，因應國際情勢、強化經濟跟社會國土韌性安全特別條例有1500億元相關經費，分別於國防部、海委會、內政部跟農業部，上午訪視仁武糧倉，就是看看未來強化糧食、與穩定緊急時機供應的機制。

    他說明，國土韌性特別條例預算中有8億元用於糧食安全，包括增建低溫冷鏈系統、把舊有糧倉設備整建翻新，更重要的因為要低溫，必須要有發電機設計，讓糧倉保持正常運作，如果沒有這預算，糧食存放就會是較傳統、老舊方式，對國土韌性會是一大挑戰。

    卓榮泰強調，糧食安全是人民民生物資最重要的一部分，他對糧食安全在國土韌性計畫中的強化目標提出三個原則，除放糧食的品質能夠更好、除放糧食的數量能更多、放糧食的時間能夠更久，才能在接受挑戰時，能夠有最基本的保障。

    行政院長卓榮泰今上午視察仁武糧倉。（記者王榮祥攝）

    行政院長卓榮泰今上午視察仁武糧倉。（記者王榮祥攝）

    行政院長卓榮泰今視察仁武糧倉。（記者王榮祥攝）

    行政院長卓榮泰今視察仁武糧倉。（記者王榮祥攝）

    卓榮泰視察仁武糧倉。（記者王榮祥攝）

    卓榮泰視察仁武糧倉。（記者王榮祥攝）

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