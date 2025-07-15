賴總統8月訪中南美 王定宇：平等互惠對比中共「芭樂票」

巴拉圭總統貝尼亞證實總統賴清德8月將出訪巴國，民進黨立委王定宇今認為，若賴總統出訪巴拉圭成行，勢必將過境美國，我方與川普新政府的互動層級值得期待。（資料照）

2025/07/15 12:43

〔記者陳政宇／台北報導〕巴拉圭總統貝尼亞證實總統賴清德8月將出訪巴國，另傳出賴此行將過境美國紐約及達拉斯；總統府則回應，若有確定安排會適時公布報告。對此，民進黨立委王定宇今（15日）表示，賴總統若能成行，將對比中共在中南美大撒幣的「芭樂票」，凸顯台灣以理念價值和平等互惠增進貿易往來的外交方式，而我方與美國總統川普新政府的互動層級、討論事務也值得期待。

賴清德繼去年12月出訪太平洋三友邦後，第二度「元首外交」出訪中南美洲的過境規劃備受矚目。

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立法院外交及國防委員會的資深成員王定宇受訪表示，台灣與巴拉圭之間的友誼難能可貴，中共在中南美洲以大撒幣、鉅額支票來誘惑台灣邦交國轉向，但許多國家卻因其「芭樂票」跳票而陷入經濟困境，例如宏都拉斯蝦農面臨高失業率的痛苦；這凸顯台灣以外交平等互惠和增進實質經貿往來的方式，比中國以空頭支票換取邦交，最終導致當地經濟險峻的做法更為健康正向。

王定宇說，若賴總統出訪巴拉圭成行，勢必將過境美國，但目前無法確認過境的城市。但他指出，川普總統第二任就任後，台灣議題一直是川普內閣、特別是國務卿盧比歐非常重視的議題，川普政府與賴總統彼此的互動、以及會面層級和討論事務，這是可以期待，且是非常重大的事情，不僅影響台美關係，更對整個印太和國際的安全、秩序或經貿產業有所影響，樂見台灣外交能走出去，總統的所有外交成果是由全民共享。

王定宇表示，目前無法確認賴總統8月是否成行，但若能順利出訪，除了增進台巴邦誼外，也能提升台美關係，這是國人所樂見並給會予祝福，希望台灣在國際上的能見度越來越高，進一步提升台灣的經貿與安全。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤則說，黨團尚未收到賴總統出訪的明確資訊，若未來有確實的出訪規劃，總統府一定會向國人清楚說明，但目前還沒有相關規劃資訊，她不便評論。

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