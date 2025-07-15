怒批藍白普發1萬違憲違法 卓榮泰：讓「他們」沒機會亂審亂算

行政院長卓榮泰今怒批藍白普發一萬違憲違法，喊話讓「他們」沒機會亂審亂算。（記者王榮祥攝）

2025/07/15 12:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院長卓榮泰今重砲猛轟立院藍白強行通過普發1萬元是違憲違法，強調歲計賸餘僅剩300多億元，遠不到普發所需2300多億元，就讓那些不會審、不會算預算的委員，讓他們沒機會再亂審亂算。

卓榮泰偕同高雄市長陳其邁、農業部長陳駿季，一同會勘農糧署仁武倉庫，了解倉庫現況、以及未來強化韌性的相關機制。

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他致詞談到強化經濟跟社會國土韌性安全特別條例相關預算得來不易，話鋒一轉提及有的委員要求普發現金，但依憲法70條、預算法91條，當立院要用法律案、預算案增加行政院任何歲出時，必須徵詢行政院意見，過去到現在一年多來，立法院「從來沒有做過這件事」，所以這事情（普發）是違憲違法。

卓榮泰說，今天還要去南部多處勘災，還有很多毀損情況需要修繕，即使要舉債、也寧可舉債來修復民房，而不是舉債來發給委員、發給國人，這樣不能集中力量，真正解決台灣的問題。

他指出，在野黨說歲計賸餘還沒有用完，但根據主計總處再三盤算，現在只剩下300多億元歲計賸餘，遠遠不足普發所需的2300億元。

卓榮泰感謝綠營在場委員會審預算、也會算預算，更知道不能違憲違法，喊話有些不會審、不會算預算的委員，就叫別人來審，不要讓他們再審，讓他們沒有機會亂審預算，國家才能進步。

卓榮泰感慨指出，若普發1萬元，可能每個人能買遙控飛機，或買個冰箱、儲物櫃，但如果集中使用，可以添購無人機、可以強化糧倉安全；發1萬元很輕鬆、對人民是好事，政府也不用做太多事，但集中運用，對國家更有利。

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