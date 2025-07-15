已故助理遺孀控職場霸凌 葉元之秀對話截圖：我不是慣老闆

國民黨新北市立委葉元之被已故的方姓助理遺孀指控涉職場霸凌，葉元之今天出面駁斥不是事實。（記者賴筱桐攝）

2025/07/15 12:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市立委葉元之被指控對已故的方姓助理職場霸凌爭議不斷，方的遺孀向媒體爆料，控訴亡夫遭葉言語羞辱及精神虐待，甚至冷血地說「辭職就不用請假」，在病榻前還不知已被開除；對此，葉元之今天出面駁斥皆非事實，部分對話遭斷章取義，也強調自己不是慣老闆，「因為726要罷免，選擇在此時爆料，大家都知道目的是什麼，把這件事情泛政治化」。

根據週刊報導，方姓助理遺孀指控，1月13日先生在病床上告訴她，10日跟葉請假，葉卻回請假要看時間，因先生很不舒服，說一定要回家休息，沒想到葉竟說：「你辭職就不用請假！」

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葉元之回應，1月1日方姓助理傳Line告知要辭職，結果隔天就不來了，他請其他助理聯繫方，兩人溝通好做到找到新的人為止，方姓助理1月10日請辭，並到辦公室簽離職單，怎麼可能1月13日才知自己被辭退，完全不合常理。

針對方姓助理遺孀出示對話紀錄，提及「你認識的記者這麼少喔」、「不要每天都在應付我好嗎」、「你這寫的超爛的」，「這篇不太好用」等，涉及言語羞辱和精神虐待。

葉元之說，立法院開會期間，每位助理要輪流寫質詢稿，方姓助理經常沒有完成或寫得比較簡略，內容不太好用，一開始雙方花很多時間溝通，後來狀況仍未改善，對話截圖都是在講工作，他自認「可受公評」。

至於是否刁難助理請假？葉元之表示，只要份內工作做好，辦公室沒有不讓助理請假，「我一開始都不想去講這些，他們講的不是事實我都尊重，因為我不想刺激家屬」。他強調，方姓助理遺孀的認知與事實有差距，「雖然大家都罵我是慣老闆，我覺得我不是慣老闆」。

立委葉元之的已故方姓助理在1月1日透過Line請辭。（葉元之提供）

立委葉元之出示對話內容說自己並未刁難。（葉元之提供）

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