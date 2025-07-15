普發現金1萬 基市議長童子瑋：政策性買票無法無天

基隆市議長童子瑋質疑普發現金一萬元是「政策性買票」，程序無正當性。（記者盧賢秀攝）

2025/07/15 13:10

〔記者盧賢秀／基隆報導〕立法院11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，每人普發現金1萬元，基隆市議長童子瑋批「政策性買票」，政府預算有嚴格的法定程序，不論是中央立法院或地方議會，都只有「審查」或「刪減」的權限，並不能「主動增加預算」，如果任何人都可以跳過這些程序隨便提案發錢，那這根本就不是民主法治社會，而是無法無天。​

他以基隆市為例，每個單位若需經費必須依照程序提出預算需求，由主計處彙整，送交市政府進行審查。市府還會根據整體財政額度，評估是否可行，等到預算正式彙整完成，再送到市議會審議，所有可能被刪減的內容，都會在這時候攤在陽光下。如果基隆市議會也通過一個提案，說要讓市長謝國樑每人發5萬給市民，這樣可以嗎？發得出來嗎？

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而且，目前沒有遇到疫情，也沒有國際經濟危機，理應是各級政府穩健推動建設的時候，但現在藍白兩黨用多數的優勢直接跳過程序，法案亂提、錢隨便發，沒有政策目標也沒有產業分析，連補助對象都搞不清楚，這種做法是正常的立法機關嗎？

​童子瑋說，國民黨基隆市黨部沒辦法回答編列預算程序嚴謹問題，卻硬凹說推動普發1萬元是為了讓人民喘口氣，「如果讓基隆市每位市民普發5萬時，又改口說我是打算讓市府破產嗎？還是想逼市長做違法編列？」是明目張膽雙標。同時，國民黨基隆市黨部現任主委就是立委林沛祥，國民黨市黨部攻擊別人，林沛祥卻說尊重所有言論，結果都是你自己。

童子瑋表示，大罷免不只可以護國家、保施政，還可以讓原本痛罵公民的立委，學會尊重與包容。最後剩下不到半個月，為了捍衛憲法、穩定國家施政、讓立委學會尊重公民，大家一定繼續努力拉票。

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