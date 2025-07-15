藍委稱捐出普發現金1萬 吳思瑤批：想洗白罪行

對於國民黨立委聲稱將捐出普發現金的1萬元，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今強調：「你捐錢和你花國家的錢去買票，這是兩件事」。（記者謝君臨攝）

2025/07/15 12:16

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會日前三讀通過由國民黨團所提出攸關普發現金1萬元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」。對於國民黨立委聲稱將捐出這1萬元，民進黨團幹事長吳思瑤今強調：「你捐錢和你花國家的錢去買票，這是兩件事。」這是非常廉價的政治操作，也是非常不負責任的想要洗白自己的罪行。

趕在首波大罷免7月26日投票前，立法院會11日三讀通過特別條例，將行政院所編列的4100億元，大幅增至5450億元，並明定每人普發現金1萬元。

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對於國民黨團決議，將每一位國民黨立委的1萬元全數捐給社福機構，吳思瑤表示，這件事在社群網路上已經炸鍋，「你自己要捐錢和你違法違憲掏空國家財政是兩碼子事，不會因為國民黨人人領了1萬元，人人再捐1萬元，你的違憲就不違憲，不會因為你現在捐錢做公益，你所造成國家財政的黑洞就不存在。」

吳思瑤批評，這是非常廉價的政治操作，這也是非常不負責任的想要洗白自己的罪刑，「捐錢那你家的事，但是你掏空國家財政，你違法違憲這樣的政治責任，國民黨不要想逃。」

對於國民黨聲稱通過的是「特別條例」而非預算，吳思瑤痛批「不要硬拗」，針對普發現金這件事，國民黨配合中國進行認知一條龍作戰，硬拗審查通過的是特別條例，不是預算，所以沒有違憲。「我想（國民黨立委）吳宗憲是立院的違憲三寶，他可能是不想當老三，想要超車（國民黨立委）翁曉玲和（民眾黨立委）黃國昌，所以一再語不驚人死不休，拿出比卡提諾更要卡提諾學院派的法律見解。」

吳思瑤說，「你所通過的特別條例，就是要求行政院編列特別預算的前提，有特別條例才能編特別預算，所以這個條例和預算是密不可分的，現在卻胡謅你們通過的是法律案，沒有影響政府預算的編列和執行，這是什麼神邏輯啊！」

「違憲就是違憲，違法就是違法！」吳思瑤說，請吳宗憲委員乃至於國民黨上上下下的立委，不要一再用這些非常離譜的法律見解洗白自己的罪刑，「你們就是慷國家之慨、就是掏空國家財政，國民黨不賄選就不會選，多年以來國民黨的DNA就是買票，而這一次變本加厲，花人民的錢，買他反罷免的票，花子孫的錢來救國民黨的罷免，這是史無前例的變本加厲，請吳宗憲不要硬拗了！」

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