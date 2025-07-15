花蓮查水表又來了？自家窗戶掛罷免看板「被警察叫去問個資」

玉里圓環旁的透天厝牆面掛罷免傅崐萁看板已兩三個月，昨天卻被警方通知到警局留個資，造成屋主恐慌。（民眾提供）

2025/07/15 12:15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮圓環旁一戶民宅二樓掛有罷免傅崐萁廣告看板，也是全玉里鎮唯一的一面罷傅看板，但何姓屋主昨天卻收到警方通知，需前往警局說明，屋主緊張打電話請里長陪他去警局，還被要求留下姓名電話！花蓮縣議員張美慧接獲投訴，上午PO文「我就問，這是在查水表嗎」？

張美慧表示，支持者向她反應，在自家外牆懸掛罷免傅崐萁看板，卻被玉里警方叫去詢問，還要留下姓名、電話，屋主很緊張，擔心地問「為什麼會這樣」！她也想問縣府「這是在查水表嗎」？

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張美慧說，警方說明是要統計全縣懸掛的罷免看板數，但警察單位本來就有調查權，不能自己去造冊列清單嗎？為何要把民眾叫去問、還要留個資，難道不會造成民眾恐慌？何況全花蓮縣都要統計，過去從沒有這樣過，質疑「作法相當爭議」！那如果是掛在空地上的呢，是不是也要去查誰租的？是徐榛蔚或是傅崐萁下令的嗎？花蓮人活在恐懼氛圍中已經夠久了，可以了嗎？

陪屋主前往警局的玉里鎮啟模里長陳文祥說，屋主昨白天在山上工作整理果園，傍晚到家發現警方通知，緊張地打電話請他陪同去警局，警方沒有問東問西，但就是要留電話姓名。

陳文祥透露，該罷傅看板是全玉里鎮「唯一」罷免傅崐萁看板，主要是因玉里鎮到處租不到給掛罷傅看板，只有這位屋主願意掛，但看板早在三月份進行二階段連署時就掛上了，上月才更換成現在7/26投票罷傅的版本。

玉里警分局表示，各分局都有收到縣警局要求，要統計轄內懸掛的看板總量，而且「罷免的正、反方數據都會收集」，原因是罷免雙方白熱化，擔心若看板有人破壞，警方屆時才能馬上找到屋主詢問。派出所警員昨天到屋主家按門鈴，無人在家，才會留下通知請他與派出所聯絡，造成民眾感受不佳表示歉意。

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