國民黨加碼預算普發1萬 卓冠廷：李煥、林洋港35年前就說違憲

民進黨發言人卓冠廷今質疑，國民黨在立院推動修法普發現金一萬元，是違憲加碼預算。（資料照）

2025/07/15 12:08

〔記者陳昀／台北報導〕立法院11日三讀通過國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，要求10月底前普發現金1萬元。民進黨發言人卓冠廷今天援引1990年「加發公教人員半月獎金」遭宣告違憲指出，是時任行政院長李煥、司法院長林洋港教大家，立法院根本無權提議增加行政院預算，時隔35年，國民黨立委把台灣憲政民主化的進步通通還給他們的大佬們。

「國民黨要違憲加碼預算前，先去跟你們的李煥院長學學吧。」卓冠廷指出，1990年，立法院在立法程序中提出「加發公教人員半月獎金」，時任行政院長李煥認為涉及違憲，同年2月10日聲請大法官會議解釋。最後，在司法院院長林洋港主持下，作成釋字第264號解釋，宣告立法院增加支出的提議違憲。

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卓冠廷表示，釋憲理由書很清楚，憲法第70條明文規定：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」，以防止政府預算膨脹，致增人民之負擔。」也就是立法院沒有權力提出增加預算的決議。

卓冠廷感嘆，1990年是民主化的台灣還正在摸索「權力分立」的年代；2025年，立法院在素質最差的國民黨立委手上，把台灣憲政民主化的進步通通還給了他們的大佬們。

卓冠廷進一步說，新北市去年超徵124億元，他向新北市政府建議普發新北市民6000元現金，市長侯友宜回覆公文「希望償還債務」，台北市去年超徵20多億元，市長蔣萬安也主張優先用在勞工，他質疑，國民黨有行政權的縣市自己不發，卻在沒有權利的立法院操作此事。

卓冠廷強調，這是權力分治的問題，大家卻在討論一萬元要不要發，「給我十萬、一百萬我更爽」，但這是毀憲亂政，國民黨做了立法權不能做的事，他提到，發放期限訂在10月底，碰巧遇上罷免後的立委補選，國民黨提一個無須編預算的違憲法案，屆時藉此操作，這恐怕是經過精心設計的。

民進黨發言人卓冠廷今援引1990年「加發公教人員半月獎金」遭宣告違憲指出，是時任行政院長李煥、司法院長林洋港教大家，立法院根本無權提議增加行政院預算。（卓冠廷提供）

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