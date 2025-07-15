花蓮罷傅推「我家陽台行動」 小布條對抗傅崐萁大看板

面對傅崐萁反罷免鋪天蓋地的看板，罷團也開始在傅崐萁反罷看板附近掛上相對應的同意罷免看板。（記者王錦義攝）

2025/07/15 12:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕傅崐萁的反罷免看板在花蓮有上百面，從南到北到處懸掛，花蓮罷團推出「我家陽台行動～遍地開花」，提供民眾索取同意罷免的小布條，懸掛在自家陽台、店面等處，綠委沈伯洋在社群媒體上寫說：「讓真相被掛起，對抗傅式謊言」。

沈伯洋在社群媒體上寫說，花蓮傅崐萁的看板攻勢，可說是鋪天蓋地。除了民眾自己掛布條對抗之外，已別無他法，在花蓮的服務處及各議員服務處，都有提供同意罷免的布條，歡迎領取。

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沈伯洋也說，這一路走來，很多人願意在恐懼中做正確的事，這正是罷團的精神。即使這一年來面對威脅、濫訴、攻擊，仍然直挺挺站在街頭。拜託大家，7月26日，用同意票，挺這些堅持一整年的公民。不只是對抗惡法、反對親共，更是要告訴世界：「台灣人，不會讓做對的事的人孤單。」

罷傅領銜人李美玲也說，傅崐萁的反罷免看板滿街撒，像在參加「看板選美大賽」，一面比一面大張，還以為他又要選縣長。但微光的「同意罷免」看板，也開始一面面亮出來了。不靠鋪天蓋地，靠的是一戶戶花蓮人願意挺身站出來。「看板不是財力的比拚，是民意的展現。」歡迎到微光總部領取布條，參加「我家陽台行動-遍地開花」，不只掛上「同意」，也要投下「罷免」，讓傅崐萁下台。

吉安仁里橋附近也掛上一面罷傅的看板，剛好就在傅崐萁反罷免的看板正上方，內容寫著：「7月26日，他不知道，你投同意」，內容提醒投票是祕密投票。

另外還有一面大看板掛在中央路、中山路口，與傅崐萁的大看板相對而立，內容是用傅崐萁今年4月去中國與政協主席王滬寧會面握手的相片。

花蓮罷團推出「我家陽台行動～遍地開花」，提供同意罷免的小布條讓民眾索取，懸掛在自家陽台、店面等處。（微光花蓮提供）

花蓮罷團推出「我家陽台行動～遍地開花」，提供同意罷免的小布條讓民眾索取，懸掛在自家陽台、店面等處。（翻攝立委沈伯洋臉書）

面對傅崐萁反罷免鋪天蓋地的看板，罷團也開始在傅崐萁反罷看板附近掛上相對應的同意罷免看板。（記者王錦義攝）

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