「普發現金」影響大罷免？文山退葆：會讓中間選民往民主靠攏

2025/07/15 12:41

民進黨立法委員吳沛憶（中）、台北市議員劉耀仁（右二）、簡舒培（左二）、王閔生（左一）、趙怡翔（右一）等15日一早與罷團文山退葆首次集結，總動員最後關頭衝刺催票，號召大家726站出來投下同意罷免票，罷免不適任立委賴士葆。（記者劉信德攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕726大罷免投票進入倒數，民調即將封關，推動罷免台北市國民黨立委賴士葆的罷團「文山退葆」今（15）日聯手多位民代在捷運古亭站宣傳，呼籲選民出來投同意票；他們認為，藍白陣營最近力推「普發現金」等政治事件不會影響選情，反而會讓中間選民往民主方向靠攏。

民進黨台北市議員趙怡翔在宣講時批評藍白掌握立法院毀政亂憲、亂刪預算，甚至將心思動到「普發現金」。

另一位民進黨台北市議員王閔生說，民眾都看得出藍白陣營這次為了救罷免「政策買票」，目的非常清楚，對於罷免的情勢不會有多大影響。他也提到，國民黨要用救災行動攻擊罷免行動，其實就是希望罷免腳步停下來，「大家還是依照既定的節奏做最後衝刺，再11天就要投票了，我們腳步還是不會停，我們會繼續往前走」。

「看得到真相的人就會知道，有大智慧的選民，就會往民主方向靠攏。」文山退保對近期普發現金等議題表示，挹注給台電的經費不是只有薪水，只有在電網更安全的情況下，才能抵擋天災的危害，預算應該用在這些地方。

民進黨立法委員吳沛憶（左三）、市議員劉耀仁（右三）、簡舒培（左二）、王閔生（左一）、趙怡翔（右二）等與罷團文山退葆聯手催票，呼籲選民726站出來投同意票，罷免不適任立委賴士葆。（記者劉信德攝）

民進黨台北市議員簡舒培認為，台灣人民不會不懂，選一個政治人物不應該只是發錢，不只是違憲等問題，這根本就是明目張膽地買票，如果未來政治人物都要用這樣的方式，台灣公民不會縱容這樣的事情。

民進黨立委吳沛憶批，國民黨的委員說將會捐給社福團體，加起來的捐款就是50幾萬。他質問，「那去年審查總預算時，國民黨的立委為何要砍社福的補助？」他希望，立法院還是回到正常、理性的監督。

民進黨台北市議員劉耀仁呼籲，726一定要返鄉投下同意罷免，讓台灣民主大勝利。

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