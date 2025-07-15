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    首頁　>　政治

    友邦瓜地馬拉國會議長訪台 雙方將在半導體等領域合作

    外交部次長陳明祺（右二）歡迎瓜地馬拉議長羅慕斯（左二）率團訪台。（外交部提供）

    外交部次長陳明祺（右二）歡迎瓜地馬拉議長羅慕斯（左二）率團訪台。（外交部提供）

    2025/07/15 11:51

    〔記者黃靖媗／台北報導〕瓜地馬拉國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）昨（14）日起至19日率團來台訪問。外交部說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德，並拜會立法院、陸委會、竹科，未來雙方將更在半導體發展、公衛醫療等領域深入合作。

    外交部指出，訪團成員包括國會主席團第五秘書長曼多沙（José Pablo Mendoza Franco）、BIEN黨總召雷耶斯（Fidel Reyes Lee）等跨黨派議員，外交部次長陳明祺昨日下午代表我國政府前往機場接機，表達誠摯歡迎之意。

    外交部說明，羅慕斯此行是連續兩年率跨黨派國會議員團來台，並且帶領瓜國國會二度通過支持我國參與「世界衛生大會」（WHA）決議文，以及發表反對中國錯誤詮釋聯大第2758號決議聲明，持續以具體行動展現對台灣的一貫支持。

    外交部表示，訪團一行在台期間將晉見總統賴清德、會晤外交部長林佳龍並接受款宴，也將拜會立法院、陸委會及新竹科學園區，以及參訪故宮博物院、龍山寺、宜蘭傳藝中心及體驗台灣夜市文化。

    外交部指出，我國與瓜地馬拉邦誼穩固深厚，兩國政府高層互訪及國會交流頻密，各項合作計畫廣受好評，未來更將在半導體發展、公衛醫療、基礎建設、資通訊及人才培育等領域深入合作，促進兩國互惠共榮並提升人民生活福祉。

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