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    李宇翔爆719新北大造勢發放500元動員費 藍營：惡意抹黑

    針對國民黨719新北大造勢遭爆發放500元動員費，綠營新北市議員李宇翔酸「不賄選就不會選？」（李宇翔提供）

    針對國民黨719新北大造勢遭爆發放500元動員費，綠營新北市議員李宇翔酸「不賄選就不會選？」（李宇翔提供）

    2025/07/15 11:23

    〔記者羅國嘉／新北報導〕距離首波藍委大罷免投票日只剩11天，新北市議員李宇翔日前才爆料，國民黨立委洪孟楷疑似動員警消參與反罷造勢，今（15）日再爆料，藍營為讓7月19日「反惡罷 新北愛國者行動」人山人海，竟答應每人結束就能領取500元，直批熟悉的國民黨又出現了，果然「不賄選就不會選」；對此，藍營新北黨部回應，完全子虛烏有，純屬惡意抹黑與政治操作。

    李宇翔指出，自從揭露洪孟楷聯手新北市府，違規動員辛苦的義警消、警察、民防等基層系統後，據了解，相關單位的長官已經有所收手，不敢再明目張膽下令動員。但最新的狀況是，為了讓719的造勢場合看起來「人山人海」，他們自上週開始，竟轉向宮廟、陣頭系統進行動員。

    李宇翔表示，更誇張的是，為了提高參與率，陳情人提供對話紀錄證明，他們不但明確交代集合時間與地點，甚至答應每人結束就能領取現金500元。讓他大酸「熟悉的國民黨又出現了，果然不賄選就不會選。」

    李宇翔嚴正呼籲檢調單位全面徹查，此類動員是否涉及違法賄選，務必杜絕這種惡質選舉歪風。

    藍營新北黨部也發聲明表示，針對議員無端指控黨團發放500元動員費之事，完全子虛烏有，純屬惡意抹黑與政治操作。在財務拮据有限的情況下，致力以理念號召群眾，絕無能力也無意願從事金錢動員。

    藍營新北黨部表示，對於此等毫無根據指控，黨團予以最嚴厲譴責，並嚴正要求綠營停止抹黑造謠行為，不應因見藍營聲量上升、民意轉向支持「不同意罷免」，便以虛構言論混淆視聽，企圖打擊反惡罷行動的正當性；719活動是一場凝聚民意、反對惡罷與綠色恐怖、堅守民主價值與國會秩序的重要行動，呼籲選民726投「不同意」罷免票。

    新北市議員李宇翔爆料，國民黨為讓7月19日反罷造勢「人山人海」，竟發給來參加的每人500元，這讓他批評熟悉的國民黨又出現了，「果然不賄選就不會選」。（李宇翔提供）

    新北市議員李宇翔爆料，國民黨為讓7月19日反罷造勢「人山人海」，竟發給來參加的每人500元，這讓他批評熟悉的國民黨又出現了，「果然不賄選就不會選」。（李宇翔提供）

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