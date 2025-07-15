彭振聲亡妻公祭 黃國昌、柯志恩等將弔唁

彭振聲謝姓妻子今告別式，台北市長蔣萬送花致哀。（記者許麗娟攝）

2025/07/15 11:29

〔記者許麗娟／高雄報導〕前台北市副市長彭振聲的謝姓妻子本月1日在高雄舊居墜樓身亡，享壽74歲，今（15）日在高雄市立殯儀館景德廳舉行告別式，民眾黨主席黃國昌、國民黨立委柯志恩、秘書長黃健庭等人預計會參加公祭捻香弔唁，台北市長柯文哲妻子陳佩琪不出席，立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安亦有送花籃致哀。

彭振聲因捲入京華城案，1日上午在台北地院準備程序庭時，突然在法庭外接到噩耗，當場崩潰大哭喊道「我被關押 4個月，我是冤枉的，我太太聽到我今天要開庭就受不了」、「我為什麼生在這個國家？」

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當日高雄市三民區黃興路一處大樓發生女子墜樓案，查出死者身分就是彭妻，於當天一早在台北住家留下早餐給彭振聲後，獨自一人搭高鐵南下高雄，一回到住處大樓不久，連家門都沒進就從梯間墜落中庭身亡，彭振聲返高雄處理太太後事，行事突轉低調，避與媒體見面，僅在2日前台北市長柯文哲妻子陳佩琪前往高雄市立殯儀館上香時曾哀傷現身，後續彭妻移靈至靜思園時，並於靈堂前擺放2張「謝絕採訪」立牌，預計今早11點45分舉辦家祭、12點半公祭結束後火化。

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彭振聲妻子今在高市殯舉辦告別式。（記者許麗娟攝）

立法院長韓國瑜人不出席彭振聲妻子的告別式，但送來花籃。（記者許麗娟攝）

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