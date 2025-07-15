彰化大罷免未成案不放棄 29歲議員服務處主任跨區繼續拚

彰化隊相挺台中隊攜手在台中街頭宣揚大罷免、大成功。黃唯軒（左一）與志工在街頭手持「同意罷免」看板宣傳，號召選民7月26日返鄉投票。（楊子賢提供）

2025/07/15 11:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕藍白聯手癱瘓國會，引爆全台罷免怒火，31名藍營立委面臨第三階段投票進入倒數，7月26日第一波投票即將到來，成敗牽動國會發展。雖然彰化縣立委罷免案均未成案，不過，彰化縣議員楊子賢服務處主任黃唯軒仍主動請假支援台中，連日來風雨無阻站上第一線，用笑容兌現承諾「戰到最後一刻、絕不輕言放棄」。

29歲的黃唯軒與楊子賢是彰化市東芳國小的同學，2022年楊子賢參加民進黨黨內初選時，他主動加入競選志工行列，從此踏入政治圈，楊子賢當選後，便成為服務處主任。

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眼見全台罷免行動進入倒數，黃唯軒3週前向楊子賢請假，投入台中市議員黃守達的團隊支援罷免行動。他說，國民黨聯合民眾黨為反預算而反，製造國會亂象，這場罷免之路走得艱辛，讓他更堅定要戰到最後一刻，努力的結果就交給民意。

黃唯軒引用民進黨主席賴清德於民進黨全代會提到的「民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任」，他說，投入罷免行動，就是守護民主價值的決心。縣議員楊子賢表示，非常樂見自己的幕僚，想為台灣民主發展奮鬥的決心，也期盼將台中的成功經驗帶回彰化，為彰化再注入更多的新活力。

7月26日同意罷免！黃唯軒在街頭行動中高舉標語，力挺罷免行動。（楊子賢提供）

黃唯軒誓言戰到最後一刻，絕不輕言放棄，用笑容為行動留下見證。（楊子賢提供）

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