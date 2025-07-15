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    新竹雙罷市場掃街 柯建銘與51戰隊應援衝刺2票都同意

    新竹雙罷總部到竹蓮市場掃街宣傳，包括民進黨立院總召柯建銘與立院51戰隊多名立委都應援來新竹衝刺，號召市民罷免2票都投同意。（記者洪美秀攝）

    新竹雙罷總部到竹蓮市場掃街宣傳，包括民進黨立院總召柯建銘與立院51戰隊多名立委都應援來新竹衝刺，號召市民罷免2票都投同意。（記者洪美秀攝）

    2025/07/15 11:29

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）總部今天前進竹蓮市場掃街宣傳，包括民進黨立院總召柯建銘與立院民進黨51戰隊的黨團幹事長吳思瑤、陳培瑜、李坤城、林楚茵、范雲、王正旭等立委都參與市場掃街，展現罷團氣勢，柯建銘說，看到這麼多人站出來支持大罷免，他相信新竹一定能雙罷成功，讓新竹重回光榮的城市。

    雙罷發言人林志潔也說，除婆婆媽媽站出來，也號召正藍軍站出來，保護我們國家的健保制度及選舉制度，不要讓親共的立委搞亂國家，籲市民站出來反共，罷免投同意，就是投給台灣及新竹的同意票。

    林志潔說，新竹雙罷團從青鳥活動後啟動，從酷寒走到盛夏，超過10個月的時間，歷經辛苦的一階、二階，終於來到三階投票前的關鍵時刻。今天有中央立委來應援，讓人無比感動。她懇請所有愛新竹愛台灣的人民，能夠站出來，我們要選賢與能，當今天我們選出的人，不賢又無能，就有義務為了我們自己，為下一代下架不適任的人，保護我們的家園。呼籲市民726，票投同意，民主永續。

    林志潔說，那天護國大遶境車掃，看到熱情的支持者都出來應援，最讓人感動的是在過往國民黨眷村鐵票區，也有很多民眾站出來跟大家揮手挺罷免，顯示很多正藍軍支持者受不了國民黨親共的舉止，國民黨立委鄭正鈐無法說清楚與中共的互動，更不願向市民說清楚與暴力討債剝削集團的關係，那就下架他，讓他好好跟檢察官說清楚。

    而高虹安早已退出民眾黨，民眾黨如今全黨挺貪污停職市長，導致市政荒廢，為了新竹及台灣，號召市民726站出來投票，罷免投票剩最後10天，請大家要1人拉3票，站出來投罷免同意票。

    新竹雙罷總部到竹蓮市場掃街宣傳，包括民進黨立院總召柯建銘與立院51戰隊多名立委都應援來新竹衝刺，號召市民罷免2票都投同意。（記者洪美秀攝）

    新竹雙罷總部到竹蓮市場掃街宣傳，包括民進黨立院總召柯建銘與立院51戰隊多名立委都應援來新竹衝刺，號召市民罷免2票都投同意。（記者洪美秀攝）

    新竹雙罷總部到竹蓮市場掃街宣傳，包括民進黨立院總召柯建銘與立院51戰隊多名立委都應援來新竹衝刺，號召市民罷免2票都投同意。（記者洪美秀攝）

    新竹雙罷總部到竹蓮市場掃街宣傳，包括民進黨立院總召柯建銘與立院51戰隊多名立委都應援來新竹衝刺，號召市民罷免2票都投同意。（記者洪美秀攝）

    新竹雙罷總部到竹蓮市場掃街宣傳，包括民進黨立院總召柯建銘與立院51戰隊多名立委都應援來新竹衝刺，號召市民罷免2票都投同意。（記者洪美秀攝）

    新竹雙罷總部到竹蓮市場掃街宣傳，包括民進黨立院總召柯建銘與立院51戰隊多名立委都應援來新竹衝刺，號召市民罷免2票都投同意。（記者洪美秀攝）

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