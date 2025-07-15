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    「同意罷免‧轉動桃園」三部曲車掃、遊行、晚會 20日登場

    「六區全罷‧光復桃園」罷免公民團體規劃20日舉辦「同意罷免‧轉動桃園」三部曲活動。（陳曉煒提供）

    「六區全罷‧光復桃園」罷免公民團體規劃20日舉辦「同意罷免‧轉動桃園」三部曲活動。（陳曉煒提供）

    2025/07/15 11:18

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕串連桃園市第1、3、4、6選區「光復桃園‧六區全罷」罷免國民黨立委的公民團體，規劃20日舉辦「同意罷免‧轉動桃園」三部曲活動：桃園60km全境貪食蛇車掃、六大訴求轉動桃園大遊行、同意罷免・轉動桃園晚會，盼號召更多民眾參與力挺「大罷免，大成功」，絕不能讓台灣的未來被不適任的立委耽誤。

    20日是罷免投票日前的最後一個週日，第一部曲「桃園60km（公里）全境貪食蛇車掃」預計當天下午1點半，邀集民眾騎機車從桃園區風禾公園的慈文路對面空地出發，繞行桃園市內多個行政區後，於當天下午5點返回出發點。

    第二部曲「六大訴求轉動桃園大遊行」則分為「媽媽手護下一代」、「正藍軍護國」、「全台大罷免相挺」、「NGO藝文追討要犯（飯）」、「世界、香港挺台灣」、「反共護台」6路，預計20日下午5點半，分別從慈文國中、龍安公園、北門國小、藝文特區、生態埤塘、永康公園出發遊行，預計當晚6點半前全部抵達風禾公園，參加7點開始的第三部曲「同意罷免・轉動桃園晚會」。

    「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒說，晚會將邀聯電創辦人暨罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠、民進黨立委郭昱晴等人宣講，盼能喚醒民眾認清「桃園的未來，不能被米粉和吐司買斷；台灣的未來，不能讓不適任立委耽誤」，持續凝聚支持大罷免的民意。

    「同意罷免・轉動桃園晚會」將於20日晚間7點展開。（陳曉煒提供）

    「同意罷免・轉動桃園晚會」將於20日晚間7點展開。（陳曉煒提供）

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