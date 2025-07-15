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    台中罷免3藍委公辦電視說明會 20日登場直播

    台中市罷免3藍委公辦電視罷免說明會訂20日直播。（圖：台中市選委會提供）

    台中市罷免3藍委公辦電視罷免說明會訂20日直播。（圖：台中市選委會提供）

    2025/07/15 11:26

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免7月26日投票倒數計時，台中市選委會今公布台中市國民黨立委包括第4選舉區廖偉翔、第5選舉區黃健豪、第6選舉區羅廷瑋罷免案，3場公辦電視罷免說明會將在20日（週日）登場，當天電視直播，另在21日到23日重播，包括直播與重播，均在群健有線電視CH20頻道播出，各場次直播並於YouTube「台中市選舉委員會頻道」同步播出。

    台中市選委會公布台中3藍委罷免案公辦電視說明會直播日程，7月20日辦理3案說明會直播，7月20日上午10點辦理第4選區廖偉翔公辦電視罷免說明會；20日下午3點辦理第6選區羅廷瑋公辦電視罷免說明會；20日晚間7點辦理第5選區黃健豪公辦電視罷免說明會。

    台中市選委會指出，當天會在群健有線電視頻道CH20直播，YouTube「台中市選舉委員會頻道」也均會同步播出。

    3場公辦電視罷免說明會另會在21到23日重播，各是7月21日（一）晚間7點播出第4選區廖偉翔公辦電視罷免說明會，7月22日（二）晚間7點播出第6選區羅廷瑋公辦電視罷免說明會；7月23日（三）晚間7點播出第5選區黃健豪公辦電視罷免說明會，也均在群健有線電視頻道CH20播出。

    根據公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法規定，公辦電視罷免說明會以現場播出或現場錄影後播出，說明會分二輪進行，罷免案提議人之領銜人及被罷免人說明時間各為24分鐘，每一輪時間各為12分鐘。

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