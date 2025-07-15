早被勞檢罰款葉元之卻稱「不是慣老闆」 黃帝穎：蔣市府二度打臉

黃帝穎指出，台北市政府今年二度至葉元之辦公室勞檢，認定葉違法，葉自稱「不是慣老闆」，卻被「蔣市府」徹底打臉。（資料照）

2025/07/15 11:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之先前被爆職場霸凌方姓助理，方男遺孀向週刊揭露亡夫生前與葉元之的對話截圖，控訴先生遭到葉元之言語羞辱及精神虐待。對此，葉元之嚴正否認所有指控，並強調「我真的不是慣老闆」。律師黃帝穎指出，台北市政府今年二度至葉辦公室勞檢，認定葉元之違法，被「蔣市府」徹底打臉。

黃帝穎指出，今日週刊報導指出葉元之已故方姓助理的遺孀揭露對話紀錄，數十張對話截圖顯示葉元之在群組羞辱助理、百般刁難助理。遺孀指控葉侵害5項勞權，包括方姓助理幾度想請假卻遭已讀不回、冷暴力處理，葉元之甚至在私訊及工作群組內都出言羞辱方姓助理。

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黃帝穎指出，葉元之辯稱自己「不是慣老闆」，但相關說詞卻已被對話截圖以及「蔣市府勞檢認定違法」這兩點打臉。

黃帝穎表示，葉元之違反勞基法已在今年4月遭北市府勞動局裁罰9萬元，勞動局今年7月2日再度前往葉的辦公室勞檢，發現葉未依法給付加班費、也未給予特休假，已涉違反《勞動基準法》。 黃帝穎強調，葉元之說謊遭蔣市府及助理對話截圖戳破，更凸顯罷免之必要。

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