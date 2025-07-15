綠營民代與文山退葆首次集結 吳沛憶：盼各黨支持者停止暴力

民進黨立法委員吳沛憶、市議員劉耀仁、簡舒培、王閔生、趙怡翔等，15日一早與罷團文山退葆首次大集結，總動員最後關頭衝刺催票，號召大家726站出來投下同意罷免票，罷免不適任立委賴士葆。（記者劉信德攝）

2025/07/15 10:54

〔記者蔡愷恆／台北報導〕大罷免倒數11天，今（15）日發動罷免賴士葆公民團體「文山退葆」首次與該區綠營民代集結，一早於古亭捷運站催票，呼籲選民726投同意罷免文山南中正立委賴士葆。除了街頭宣講外，文山退葆志工也與參與的議員王閔生、簡舒培、趙怡翔、劉耀仁以及立委吳沛憶合唱退葆團隊製作的曲子〈一步一步〉：「一步一步ê行／這是咱ê國家／愛是咱ê信念／希望你鬥陣行」。吳沛憶也對政治人物喊話，期望各黨支持者停止暴力，回歸理性溝通。

文山退葆表示，感謝選民從一階連署到現在一路相挺，週日與YouTuber八炯和「葉霸」葉春蓮一起，兩位是燃燒生命在捍衛民主的戰士，「我們文山退葆的志工也是一樣的。」文山退葆提出感性訴求，「接下來的11天，邀請全台灣愛台灣、守護台灣的台灣人，遇到志工時，給予微笑，並喊出捍衛民主的決心，這是對志工最大的保護。我們就是再平凡不過的台北市民，需要大家跟我們一樣為了民主投下重要的一票——同意罷免。」他們也說，二階連署一共有3萬4千人，只要一人拉一票，就能翻轉文山南中正，翻轉國會。

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南中正、萬華區立委吳沛憶倡議，這次是文山退葆團隊和中正、文山在地民意代表首次跨區大集結，要在最後關頭拜託公民朋友投下同意罷免。她指出，今天出來都是被志工動員出來的，這段時間以來看到團隊每天理性地訴說罷免賴士葆委員的訴求，但志工遇到暴力對待時，她也感到十分痛心。吳沛憶呼籲各黨公眾人物，請各自支持者停止暴力攻擊，回歸到理性對話。

民進黨立法委員吳沛憶、市議員劉耀仁、簡舒培、王閔生、趙怡翔等，15日一早與罷團文山退葆首次大集結，總動員最後關頭衝刺催票，號召大家726站出來投下同意罷免票，罷免不適任立委賴士葆。有民眾行經豎起大拇指比讚，表達支持立場。（記者劉信德攝）

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