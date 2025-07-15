批國民黨擴權、亂砍預算引發歐美警示 黃帝穎：南投罷綠失敗凸顯盡失民心

圖為國民黨主席朱立倫到桃園宣講反罷免，並呼籲支持者一定要出來投不同意罷免票。圖為示意圖。（資料照）

2025/07/15 14:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白毀憲亂政又亂刪凍預算，引發罷免藍委浪潮越演越烈，國民黨雖也發動罷免綠委行動，但相較於31名藍營「立委」面臨第三階段的罷免，藍營罷綠案件無一成案，連唯一成案的民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案也宣告失敗。律師黃帝穎發文指出，國民黨連在有執政優勢的南投都罷綠失敗，凸顯國民黨毀憲亂政、亂砍預算已盡失民心，他也指出，國民黨擴權也引發歐美警示，亂砍預算除了引爆民怨，也引起美國關注。

黃帝穎在臉書發文指出，南投是國民黨優勢執政，從縣長到區域立委均是國民黨籍，如此國民黨優勢選區，除了有縣府行政資源，國民黨更在國會強推普發一萬現金，竟動員不出25%支持者投票，讓唯一藍罷綠失敗，顯見國民黨毀憲亂政、亂砍預算，人民看在眼裡！

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黃帝穎表示，國民黨由三大犯罪前科的總召傅崐萁，在立法院會期期間率國民黨團赴中朝拜，回國後強推擴權法案「毀憲亂政」，引發歐美警示及譴責。在台投資超過700億美元的「歐洲商會」就曾對國民黨擴權法案發佈警示；美國在台協會前處長司徒文、楊甦棣也串連30位國際學者，強烈譴責國民黨擴權法案「超越國際各憲政民主國家規範」。

黃帝穎也批評，國民黨亂砍預算，不只把文化人當「要飯的」，導致超過20座金獎、逾百位影視工作者義務拍片支持「大罷免」。國民黨亂砍國防預算更引起美國國會議員抨擊，美國聯邦參議員蘇利文在美國聯邦參議院軍事委員會聽證會上，對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊國民黨「玩危險遊戲」，國民黨繼擴權法案遭美方譴責後，再次傷害美國對台信任。

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