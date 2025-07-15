柯文哲將在哪過生日？京華城案下午延押訊問見真章

前台北市長柯文哲步出囚車出庭。（記者田裕華攝）

2025/07/15 10:07

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，今天上午傳喚時任台北市都發局專門委員張立立，下午將進行前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等在押被告的延押訊問。

京華城案去年12月26日起訴，隔天移審，經北院合議庭二度裁定柯文哲等人交保，但都被高院撤銷發回，北院今年1月2日更裁柯文哲等人自1月2日起收押禁見3個月，4月、6月2度裁定延押2月，押期將於8月1日屆滿。今天北院將進行一審第4次羈押訊問，預計會在月底前做出裁定，不會今天馬上有結果。

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若柯文哲這次仍被裁定繼續羈押，則將在8月6日於台北看守所內，度過他的66歲大壽，也將在9月5日達成被羈押滿一週年。不過，柯在起訴、移審之後，曾獲法官2度裁定交保而保釋在外6天。

至於威京集團主席沈慶京，上週五獲合議庭裁定以1億元以自己名義具保，並尋覓具相當資力者出具2億元書面保證，准予解除羈押，但沈到目前仍尚未辦保，據了解可能是無法確定願意擔保的「人保」人選，以致「卡關」；須待現金保、人保全都到位後，法院才會安排廠商赴醫院安裝電子腳環、個案手機等雙重監控設備。

今日上午傳喚都發局時任專委張立立作證，以證明京華城案決策過程是否有異常、不法情事，到庭的被告包括提訊柯文哲、應曉薇，傳喚前都發局長黃景茂、應曉薇的助理吳順民。

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