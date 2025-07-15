邀請函僅列海上長泳、金廈泳渡停辦？金門縣府稱明天統一說明

金廈泳渡停辦？金門縣政府已收到體育署公文，將於16日統一對外說明。（資料照，記者吳正庭攝）

2025/07/15 10:09

〔記者吳正庭／金門報導〕金廈泳渡停辦？金門縣政府今天證實，14日就收到體育署公文，但內容不便公開，將統一在16日對外說明。雖然縣府嘴裡不說，但發出的「金門海上長泳」邀請函，已沒有以往會並列的金廈泳渡，「答案」呼之欲出，縣府表示，公文內容「不是只有同意不同意」，明天會統一說明。

陸委會發言人梁文傑10日說明，中國海警船去年開始頻繁侵擾金門禁限制水域，現在水域安全問題必須重視各部門的意見，對於「金廈泳渡」活動，陸委會的意見是「不建議辦理」。

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消息一出，金門縣副縣長李文良即表示，若中央政策如此，只能表示遺憾，但還是要等體育署公文才能確定。等待期間，傳出體育署可能傾向尊重陸委會「不建議辦理」的決定。14日，縣府終於等到體育署公文，但相關內容縣府表示暫不便透露。

按往例，「金門海上長泳暨金廈泳渡」就是隔日舉辦的雙賽聯動項目，根據相關單位14日收到的邀請函已沒有7月26日的金廈泳渡，只有27日的海上長泳，幾乎確定今年的金廈泳渡活動「觸礁」，縣府仍決定賣關子。

金門坊間反映，金廈泳渡不僅事關公部門行政作業，還牽涉台灣選手等來回飛機票、住宿安排的權益問題，縣府若已知金廈泳渡是否停辦？仍要延後兩天說明，最好能有令人信服的理由。

金門縣政府發出的「金門海上長泳」邀請函，已沒有以往會並列的「金廈泳渡」。（記者吳正庭攝）

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