立院三讀》老人福利機構評鑑不合格最重罰30萬 停辦期未改善可廢止許可

立法院15日召開院會處理議案。（記者塗建榮攝）

2025/07/15 09:52

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會今天三讀通過「老人福利法」第48條條文修正案，參酌長照機構評鑑機制，刪除過去老人福利法機構之評鑑機制「丙等、丁等」，修正為主管機關「評鑑不合格者」，並新增處理機制及罰則；評鑑不合格屆期未改善者，處6萬元以上30萬元以下罰鍰，停辦期間未改善者最重可廢止設立許可。

三讀條文明定，老人福利機構經主管機關評鑑，評鑑不合格者，應限期令其改善；屆期未改善者，處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰；屆期未改善，並得按次處罰；情節重大者，得處一個月以上一年以下停辦處分，停辦期滿仍未改善者，得廢止其設立許可；其屬法人者，得令其解散。

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此外，鑑於本條文修正施行前，尚有依原條文執行評鑑丙、丁等裁處程序尚未終結之案件，因此爰增訂規定，在修正之條文施行前，已經主管機關評鑑為丙等或丁等之老人福利機構，適用修正前之規定。

民眾黨立委陳昭姿在三讀後發言表示，台灣民眾黨提出這條修法，是為了導正目前老人福利機構評鑑制度中，與其他長照機構標準不一致的扭曲結構。這次修法通過後，將以「不合格」作為處分依據，讓所有長照機構在同一標準下受到公平對待，也有助於制度簡化、資源回歸照顧本質。

陳昭姿強調，這樣的修法絕對不是「放水」。機構若有重大缺失，評鑑結果仍會被認定為「不合格」，該有的處分、限期改善、公告與廢止機制都依然存在。只是希望避免讓第一線照顧人力被過度書面化、過度行政化，才能把照顧品質真正放回照顧現場。

陳昭姿說，民眾黨也在本案中納入過渡條款，讓修法施行前已依舊制啟動的裁處程序，仍可適用舊制，避免行政斷裂與法規追溯，確保制度轉軌的穩定性與公平性。

陳昭姿表示，她要特別感謝長期關心長照制度、協助立委們修法的民間團體與專業工作者，他們在照顧現場看到的每一個問題，都是推動制度進步的重要力量。這次的修法，或許只是文字上的調整，但它象徵的是制度往「以人為本」的方向更進一步。台灣民眾黨會持續努力，讓每一位長者都能在更友善、更穩定的制度下，獲得真正有品質、有尊嚴的照顧。

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