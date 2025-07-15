藍唯一「罷綠案」失敗 南投女戰神陳玉鈴為花蓮加油

民進黨籍南投縣議員陳玉鈴剛挺過全國唯一一場的「罷綠案」重挫國民黨，今天早上與DPP主委聯誼會長、彰化縣黨部主委楊富鈞等人，到花蓮為罷免傅崐萁加油打氣，一行人先在自強和平路口站街頭。（記者王錦義攝）

2025/07/15 09:18

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨籍南投縣議員陳玉鈴剛挺過全國唯一一場的「罷綠案」重挫國民黨，今天早上與DPP主委聯誼會長、彰化縣黨部主委楊富鈞等人，到花蓮為罷免傅崐萁加油打氣，一行人先在自強和平路口站街頭，陳玉鈴也拿著國旗獻唱國旗歌，陳強調，罷免傅崐萁就是罷免中共，罷免傅崐萁讓花蓮的生活更好。

民進黨DPP主委聯誼會長楊富鈞、南投縣黨部主委陳玉鈴、宜蘭縣黨部主委邱嘉進、苗栗縣黨部主委陳詩弦、澎湖縣黨部主委顏家康等人今天到花蓮，除一早與吉安鄉民代表蘇文將一起站街頭爭取同意罷免票，還前進到花蓮果菜市場掃街，並到吉安聖南宮參香祈福，最後會到罷團「微光花蓮」交流，並參加傍晚的吉安掃街活動。

請繼續往下閱讀...

陳玉鈴說，花蓮這一戰可以說是台灣的首戰，中共的代言人領頭人就是傅崐萁，傅繼續在花蓮就是會危害台灣，現在看起來傅就好像是要當台灣特首，她相信花蓮應該可以更好，而且花蓮人也值得更好的生活，值得更進步的花蓮，所以一定要罷掉這個中共的頭子、漢奸走狗，罷免傅崐萁，讓台灣更進步、更民主、更安全、更自由，罷免傅崐萁，就是讓花蓮的風景更美麗。

對於剛挺過藍營的罷綠案，陳玉鈴說，每一位肯為台灣付出、肯守護台灣的，只要是男生就是男戰神，女生就是女戰神，因為都是為了守護這個土地、這個命運多舛的小島、這個美麗的寶島而戰，同島一命，這塊土地是2300萬人共同的土地，所以每一個人都是戰神。

至於拿國旗跟獻唱國旗歌，陳玉鈴說，可以發現傅崐萁，其實他並不愛這一面國旗，傅只是在需要選票的時候，才會拿這個國旗，現在公民團體跟民進黨守護這面國旗，就是在守護中華民國、守護台灣。

民進黨籍南投縣議員陳玉鈴剛挺過全國唯一一場的「罷綠案」重挫國民黨，今天早上與DPP主委聯誼會長、彰化縣黨部主委楊富鈞等人，到花蓮為罷免傅崐萁加油打氣，一行人先在自強和平路口站街頭。（記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法