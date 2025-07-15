國民黨反罷訴求：大罷免若成功「現金放假一場空」

726罷免投票將決定24名藍營立委去留，國民黨最新反罷訴求就是大罷免如果成功，「現金放假一場空」。（資料照）

2025/07/15 09:12

〔記者施曉光／台北報導〕726罷免投票將決定24名藍營立委去留，國民黨最新反罷訴求就是大罷免如果成功，「現金放假一場空」，呼籲民眾如果想要保有立法院通過的「4+1」國定假日，延續全民普發現金1萬元福利，都要站出來反罷免。

國民黨指出，當國民黨爭取「還假於民」時，民進黨立委郭昱晴卻說「勞工放太多假會被AI取代」，未來一旦失去監督力量，5天假很可能會被收回，「民進黨只要一句『AI危機』，就能讓你全年無休、勞碌命一條。」

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國民黨表示，面對通膨壓力、經濟疲弱、關稅挑戰，該黨提出具體民生政策，普發現金不是撒幣，而是政府過去幾年稅收超徵、人民應得的正義還原，但這樣的政策在民進黨眼中竟然是威脅，民進黨立委沈伯洋就曾公然聲稱「普發現金是中共的陰謀，癱瘓台灣國家機能」，這樣的說法相當荒唐，不只可笑，更是危險，民進黨用「國安」名義封殺所有實質照顧人民的政策。

國民黨強調，當失去反對的聲音，所有人都噤聲，台灣還能稱為民主國家？726不只是一次投票，也是一場對抗獨裁霸權的人民保衛戰，投下反對罷免票就是保住民主的最後防線，守住生活尊嚴的關鍵一步。

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