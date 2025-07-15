為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨反罷訴求：大罷免若成功「現金放假一場空」

    726罷免投票將決定24名藍營立委去留，國民黨最新反罷訴求就是大罷免如果成功，「現金放假一場空」。（資料照）

    726罷免投票將決定24名藍營立委去留，國民黨最新反罷訴求就是大罷免如果成功，「現金放假一場空」。（資料照）

    2025/07/15 09:12

    〔記者施曉光／台北報導〕726罷免投票將決定24名藍營立委去留，國民黨最新反罷訴求就是大罷免如果成功，「現金放假一場空」，呼籲民眾如果想要保有立法院通過的「4+1」國定假日，延續全民普發現金1萬元福利，都要站出來反罷免。

    國民黨指出，當國民黨爭取「還假於民」時，民進黨立委郭昱晴卻說「勞工放太多假會被AI取代」，未來一旦失去監督力量，5天假很可能會被收回，「民進黨只要一句『AI危機』，就能讓你全年無休、勞碌命一條。」

    國民黨表示，面對通膨壓力、經濟疲弱、關稅挑戰，該黨提出具體民生政策，普發現金不是撒幣，而是政府過去幾年稅收超徵、人民應得的正義還原，但這樣的政策在民進黨眼中竟然是威脅，民進黨立委沈伯洋就曾公然聲稱「普發現金是中共的陰謀，癱瘓台灣國家機能」，這樣的說法相當荒唐，不只可笑，更是危險，民進黨用「國安」名義封殺所有實質照顧人民的政策。

    國民黨強調，當失去反對的聲音，所有人都噤聲，台灣還能稱為民主國家？726不只是一次投票，也是一場對抗獨裁霸權的人民保衛戰，投下反對罷免票就是保住民主的最後防線，守住生活尊嚴的關鍵一步。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播