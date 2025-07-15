趙少康喊「再愛藍委一次」台灣鷹爸：國民黨早已移情別戀

距離大罷免投票倒數不到兩週，第一波投票將先決定24名藍營立委去留，中廣前董事長趙少康持續力挺遭罷免藍委，近日更呼籲支持者「再愛藍委一次」。（資料照）

2025/07/15 10:16

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免投票倒數，第一波投票將先決定24名藍營立委去留，中廣前董事長趙少康持續力挺遭罷免藍委，近日更呼籲支持者「再愛藍委一次」。對此「台灣鷹爸」、退役飛官徐柏岳在政論節目諷刺，「如今的國民黨已移情別戀，如何再愛一次？」、「如果在感情市場，這個叫做渣男，我覺得這31個立委，叫他們當渣委也不錯」。

藍白毀憲亂政引發全台大罷免，目前有31名藍營立委面臨第三階段的罷免，本月26日將先針對其中24名藍委進行罷免投票。反觀藍營罷綠案件則是無一成案。

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徐柏岳在《台灣向前行》節目中表示，他過去曾投票給趙少康以及支持過韓國瑜，但過去心中所想的是投給「改革的國民黨」、支持的是正藍軍，他也強調真正的正藍軍特質就是「對國家的忠誠」，若不忠誠就是「雜質」的表現。但如今的國民黨已變了調。

針對趙少康13日於社群稱「去年你辛辛苦苦選出來的立委，拜託今年再愛他們一次，726出來投不同意！」希望支持者「再愛藍委一次」。對此徐柏岳也指出，我們的祖國是中華民國在台灣，台灣把民主制度完全落實，他質疑國民黨已經移情別戀，愛的已經不是中華民國，「你還叫我們愛你一次？」

徐柏岳也諷刺，「如果在感情市場，這個叫做渣男，我覺得這31個立委，叫他們當渣委也不錯」、「因為你出賣國家、出賣土地、出賣人民，你對於這個土地不忠誠，你叫我們怎麼愛你」。

退役飛官徐柏岳在政論節目諷刺，「如今的國民黨已移情別戀，如何再愛一次？」、「如果在感情市場，這個叫做渣男，我覺得這31個立委，叫他們當渣委也不錯」。（圖擷自YouTube）

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