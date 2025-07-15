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    藍營稱普發現金是法律案不違憲 吳思瑤：真是神邏輯！

    吳思瑤指出，國民黨現在硬拗「普發現金是法律案不是預算案，所以沒違憲」，真的是「神邏輯」。（資料照）

    吳思瑤指出，國民黨現在硬拗「普發現金是法律案不是預算案，所以沒違憲」，真的是「神邏輯」。（資料照）

    2025/07/15 09:54

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院11日三讀通過國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，要求10月底前普發現金1萬元。民進黨立委吳思瑤，今日在臉書發文指出，國民黨現在硬拗「普發現金是法律案不是預算案，所以沒違憲」，真的是「神邏輯」！

    吳思瑤首先直指藍委吳宗憲是「立院違憲三寶」，稱「吳宗憲不想當老三，想要超車翁曉玲、黃國昌」，所以使出了「比卡提諾更卡提諾」的法律見解。吳思瑤指出，在公務預算之外，任何特別預算的編列，都需要有特別條例作為法源，這是最基本的「ABC」，過去到現在不論藍綠誰執政都是這樣，有特別條例才能編特別預算，兩者怎麼會無關呢？

    吳思瑤提到，藍白強制入法在普發現金條例中明定增加「發放現金每人新台幣壹萬元」「本條例經費上限為5450億」「應於114年10月31日前發放完畢」，並質疑：「這些不都是利用立法權大幅增加政府支出『指定預算編列』嗎？如果通過的法律案不影響預算，那吳宗憲同意行政院可以不編列預算執行囉？如果通過的不是預算不是錢，那國民黨立委在議場拿現金擺拍，是在幹嘛？」

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