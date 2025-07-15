前助理遺孀秀對話控葉元之職場霸凌 吳靜怡：展現國民黨冷血與權力傲慢

方姓助理的遺孀披露亡夫生前與葉的對話截圖，控訴先生遭到葉元之言語羞辱及精神虐待。吳靜怡批評，葉元之不僅被爆職場霸凌，也遭指要求勞檢報告「洗白」未涉霸凌，還曾傳出不當施壓警方，她質疑這些都是國民黨冷血與權力傲慢的展現。（資料照）

2025/07/15 10:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之先前被爆職場霸凌助理方旭，導致方男疑壓力過大病逝。週刊最新報導指出，方姓助理的遺孀披露亡夫生前與葉的對話截圖，控訴先生遭到言語羞辱及精神虐待。媒體人吳靜怡發文批評，葉元之不僅被控精神虐待已故方姓助理，也遭指要求勞檢報告「洗白」未涉霸凌，還曾傳出不當施壓警方，她質疑這些都是國民黨冷血與權力傲慢的展現，並指「這不只是葉元之個人問題，而是國民黨現在整體政治文化的縮影」。

吳靜怡在臉書發文批評，「葉元之就是慣老闆，踩在一條助理的生命上，為國民黨展現一慣對待台灣人的冷血與權力傲慢！」她質疑「一位政治助理在請假前一晚，還在凌晨加班寫稿；他生病想請假，被已讀不回、被羞辱，幾天後送醫、住院、開刀、進加護病房，然後永遠沒能出來」。

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吳靜怡指出，1月9日，方姓助理傳訊息給葉：「委員，我突然腰很痛，想要到醫院拿藥。」葉元之不理，反酸：「這你昨天不是寫過了，不要每天都在應付我好嗎，可否寫幾條獨家議題讓我看看你的功力。」方助理加班至凌晨交稿，隔天請假，葉元之竟嗆：「你辭職就不用請假！」方助理進急診當晚被退群，2月25日過世後，葉元之「夜襲」靈堂簽名，無道歉、無致謝，甚至傳話「不要鬧事」。

吳靜怡砲轟，短短的幾個字，卻是一條生命，並指方姓助理曾在郝龍斌、丁守中等多位政要手下歷練20年的資深政治幕僚，2024年被葉元之招募進國會辦公室，初衷是幫學弟度過罷免風暴，最後卻在精神與身體雙重壓力下病逝。對此吳靜怡也強調，這不只是一起勞權事件，而是一面鏡子，映照出葉元之「慣老闆」的嘴臉，葉元之卻只用一句「他自己說要離職」卸責，甚至連靈堂都沒出現致意。葉元之否認辭退助理、無羞辱，稱是「認知問題」，但截圖鐵證讓他的辯解蒼白無力。

吳靜怡也提到，「勞權侵害更駭人」，月薪從6萬降至2萬9千，1月居然只領7千多元，10日就被退保，方妻也怒斥：「請病假就退保，這老闆怎麼這麼無情？」台北勞動局3月勞檢罰9萬，7月再查確認未給加班費、特休假。方妻五度舉證，不是為錢，而是逼葉反省：「精神暴力是嚴重傷害！」

吳靜怡表示，在媒體最新爆料中，葉元之遭指要求勞檢報告「洗白」未涉霸凌，引爆民眾憤怒，這起事件，不僅是葉元之個人的人性崩壞，更是國民黨一貫對台灣人的冷血與權力傲慢的寫照，踩著勞工生命，卻在罷免危機下裝無辜，與方熟識30年的學弟妹痛批，葉元之給的壓力讓方助理從健康崩潰，胃潰瘍、腸穿孔致死，這不只是霸凌，是謀殺般的冷血！

吳靜怡也指出，葉元之曾傳出不當施壓警方，員警指控葉元之會勘時違規停車，警方到場後葉嗆聲「不知道我是誰嗎」、「找分局長來」等言語，甚至施壓警政署導致分局長擺3桌道歉，葉則是否認「子虛烏有」。

吳靜怡批評葉元之，嗆警察的行為跟徐巧芯的九百事件一樣，都是國民黨冷血與權力傲慢的展現。面對「南部低端」卑劣說法，一旁葉元之未制止或搭唱，卻否認同意。從職場虐待，到薪資剝削，再到人情冷淡，這不只是葉元之個人問題，而是國民黨現在整體政治文化的縮影。

吳靜怡也提到，藍營內部樂觀稱「葉元之救回來了」，但綠營鎖定他為頭號目標，選情激烈，對於新北市長侯友宜領軍拚不同意票，吳靜怡質疑「難道侯友宜身為市長會認同這樣的職場霸凌嗎？這起事件勢必點燃大罷免的烈焰」。

吳靜怡在文末也質疑，「國民黨一再侵犯自己尊崇的中華民國憲法，不道歉；國民黨集體涉嫌作弊、造假，不道歉；國民黨的國會助理被霸凌過世，不道歉」、「民主不是權貴的遮羞布，『罷免同意』這一票，不只是為了已逝的那位助理，而是守護每一位基層台灣人，捍衛中華民國的民主價值」。

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