韓國瑜、黃國昌互誇「美男子」 李忠憲：把國會演成夜總會

國民黨於13日舉行反惡罷文山團結大會，當天除了國民黨主席朱立倫（右），韓國瑜（左）、黃國昌（中）都到場，黃國昌發言到一半，眼見韓國瑜到場立刻中斷發言，還盛讚韓國瑜是「立法院第一美男子」。（中央社）

2025/07/15 08:41

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院長韓國瑜日前稱立法院有牛煦庭、黃國昌等四大美男子，對此成大教授李忠憲諷刺此為「民主酒店劇」，並直言「立法院不再是政策論辯的殿堂，而像是酒店裡吵鬧的VIP包廂」。政治工作者周軒也分享民眾黨主席黃國昌稱韓國瑜為「立院第一美男」的新聞畫面，並諷「跪舔的技術真的是來到了一個新高度…」。

韓國瑜12日出席國民黨在台中市舉辦《拚經濟反惡罷，再愛我一次晚會》，上台喊話要大家26日去投不同意罷免票，還當場票選「立法院四大美男子」，第一個是桃園牛煦庭，第二是民眾黨主席黃國昌，第三是台中廖偉翔，第四個是民進黨的總召柯建銘。當時台下群眾不同意第四個人選，韓還回應「你們是不同意大罷免還是不同意柯建銘是美男子」，台下回都不同意，韓一度改選「王世堅」，不過台下還是不同意，因此最終從缺，變成「立院3大美男」。

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國民黨於13日再舉行「反惡罷文山團結大會」，當天除了國民黨主席朱立倫，黃國昌、韓國瑜也陸續到場致詞，黃國昌發言到一半，見韓國瑜到場，立刻中斷發言、要觀眾一起歡迎，還馬上盛讚韓國瑜為「立法院第一美男子」，引發外界熱議。

李忠憲在臉書發文質疑，最近台灣又上演了一齣讓人尷尬到腳趾扣到地心的鬧劇。立法院長韓國瑜在造勢晚會上，嘴角含笑，隆重頒發了「立院四大美男子」頭銜，得獎名單包括：牛煦庭、黃國昌、廖偉翔，還有老牌立委柯建銘。結果台下群眾齊聲反對，硬生生把「四大」改成「三大」，也算是柯建銘的幸運——幸好有群眾幫他擋下了這場酒店式的公開羞辱。

李忠憲指出：「荒謬嗎？才幾天前，韓國瑜還在罵黃國昌是呂布、三姓家奴，現在又找了個舞台誇他是美男子。台灣立法院如今的荒謬程度，就是昨天還在桌底下翻臉潑酒，今天又能牽手對飲一杯的『酒店兄弟情』」。

李忠憲也諷刺，「之前最精彩的，莫過於羅明才在質詢台上亮出一疊一千元鈔票，像酒店裡的西門慶大爺，甩給小姐看、甩給群眾看，甩給鏡頭看」。他也提到「撒鈔票？沒關係，反正花的是人民的血汗錢」。

李忠憲也指出，有人說，這叫「政治秀」，但他認為這更像是脫衣秀前的暖場。唯一不同的是，酒店裡拿小費的美男子或美女至少還得努力陪笑；立法院裡的人呢？拿人民的納稅錢，還要人民陪著笑。

李忠憲表示，有些人或許會說，這就是台灣民主的多元與娛樂性。可笑的是，這齣「民主酒店劇」的幕後，卻處處有中國在那裡溫柔地推杯換盞，遞上一杯酒，暗暗問一聲：「要不要再多喝一點？我們的要求，不會太多吧？」

李忠憲批評，立法院不再是政策論辯的殿堂，而像是酒店裡吵鬧的VIP包廂，裡頭坐著幾個喝得醉醺醺的政客，輪流在舞台上嬉笑怒罵，抬價自己的行情，然後把全民當成了被迫買單的散客。

李忠憲也感嘆，「笑吧，笑到最後，你會發現台上的人沒什麼好丟臉的，丟臉的，是我們還在忍受這種把自己國會演成夜總會的荒謬」，並指「再多的千元鈔票，也換不回被踐踏的尊嚴」。

政治工作者周軒也分享黃國昌稱韓國瑜為「立院第一美男」的新聞畫面，並諷「跪舔的技術真的是來到了一個新高度…」。在發文底下網友也紛紛批評，「噁心至極！」、「這臉…翻的比書還快」、「沒有不要臉的！只有更不要臉的」、「都起雞母皮了」、「好諷刺的介紹方法」等。

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