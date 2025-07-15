挺過大罷免前哨戰！ 陳玉鈴面對藍營惡罷1句話感動上萬人

國民黨發動罷免陳玉鈴失敗。（資料照）

2025/07/15 00:51

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨發動罷免民進黨民代，唯一成案的南投縣議員陳玉鈴案13日宣告失敗，引發外界討論。綠委沈伯洋14日特別發文分享陳玉鈴先曾對他說過的一句話，讓上萬名網友相當感動。

陳玉鈴罷免案13日舉行投票，中選會統計總投票人數18150人，同意罷免1萬2160人，不同意罷免5868人。有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，但同意票數僅佔全體選民21.26%，不足原選舉區選舉人總數25%以上，故罷免案投票結果為否決，「唯一罷綠案」宣告失敗。

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沈伯洋14日在臉書發文，「去年暑假後，罷免團體紛紛成立，不少人來辦公室表達憂慮，很想開始收連署書，卻不安能否達標。那時候連第一階段都還沒開始。我秉持『一人陳情都要服務，何況數十人』的精神，開始跟各地議員討論。但議員面臨的最大門檻是：一旦協助，自己也會被報復罷免，且議員的罷免門檻非常低。」

他說，今年1月15日，一群「不怕死」的議員聯合開記者會表態全力支持大罷免，包含南投縣議員陳玉鈴，「前陣子我在全代會坐玉鈴後面，跟他說我還能做什麼。他回我：『撲馬，你不用擔心，大罷免一定要成功，我犧牲沒關係』。這句話，我這一年聽過無數次。當我每每感到騎虎難下時，身邊被提案惡罷的立委們總是跟我說，『小撲，對的事情就去做，剩下的交給我們自己處理』。」

沈伯洋有感而發表示，「這一路走來，很多人願意在恐懼中做正確的事，這正是罷團的精神。即使這一年來面對威脅、濫訴、攻擊，仍然直挺挺站在街頭。拜託大家，7月26日，用你的同意票，挺這些堅持一整年的公民。不只是對抗惡法、反對親共，更是要告訴世界：台灣人，不會讓做對的事的人孤單。」

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