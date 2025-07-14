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    朱立倫：普發1萬元是人民的錢 力挺呂玉玲續留國會

    國民黨主席朱立倫（左3）力挺桃園第五選區的呂玉玲（左4）。（記者李容萍攝）

    國民黨主席朱立倫（左3）力挺桃園第五選區的呂玉玲（左4）。（記者李容萍攝）

    2025/07/14 23:03

    〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席朱立倫今（14）日晚上前往桃園市龍潭區為同黨第五選區立委呂玉玲站台，他表示，呂玉玲是對龍潭、平鎮地區最好的立委，立院三讀通過財政收支劃分法（財劃法）修正案，呂玉玲除協助通過，對軍、警、消、勞工向來照顧，呼籲民眾7月26日一定要投下「不同意罷免」一票。

    朱立倫提到，從他擔任桃園縣長開始，龍潭地區的居民就是他最好的朋友，而呂玉玲是幫龍潭、平鎮做最多事情的人，財劃法修正案通過後，桃園一年可增加259億元，歷任縣市長都希望財劃法修正案通過，讓桃園建設擴大發展，呂玉玲在立院協助通過財劃法修正案，以及通過普發現金1萬元，這是真正屬於人民的錢。

    桃園市長張善政、國民黨立委柯志恩、前立委鄭麗文等人也輪番站台宣講，鄭麗文表示，「賴清德（總統）不是信賴、是耍賴！」去年立委選舉民進黨未取得多數席次，現在不甘願想要重選，若是7月26日大罷免大成功時，民進黨又變回多數，政府絕對不願意還稅於民，這1萬元就沒有了。

    鄭麗文說，大家都非常守法，該繳的稅都會繳，但多繳的錢就應該要退回來，民進黨執政每年都超收，光是一年就超收5000億元，既然超收，退給人民也是剛剛好，一個人退1萬元也才2300億元，不到一年超收的一半。

    柯志恩也說，愛台灣每個人都有責任，「賣台灣只有有權力者，我們只能依靠監督權來力抗鴨霸的民進黨」，懇請鄉親用不同意罷免留下優秀的立委，讓民進黨知道不能選輸就翻桌。

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