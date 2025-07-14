竹市歲計賸餘33.43億 議員：依藍白邏輯應普發5千給市民

藍白在立法院通過普發現金1萬元條例，新竹市議員曾資程籲代理市長邱臣遠及藍白議員也應依此邏輯，普發5千給竹市民。（記者洪美秀攝）

2025/07/14 22:40

〔記者洪美秀／新竹報導〕立法院上週通過國民黨立委所提的普發現金1萬元關稅特別條例，並獲民眾黨支持，但此舉除挨批國民黨是為挽救大罷免劣勢，故意違憲想挖國家的錢，更踰越立法院不得編列預算之權限，對此，新竹市議員曾資程也以竹市財政狀況分析，以市府主計處公布資料，113年度原預算編列時出現7.12億元的歲入歲出差短，但決算卻出現33.43億元的歲計賸餘。若藍白「普發現金」邏輯主張以中央稅收超徵或歲計賸餘為依據，提案普發現金每人1萬元，若此邏輯成立，不應分中央或地方，竹市府應普發現金5000元，籲代理市長邱臣遠及藍白議員出來打球，還公共財於市民。

曾資程說，以竹市目前財政結餘推算，截至114年6月底，竹市人口為45萬5829人，若每人普發5000元，總金額約22.79億元，明顯低於市府的歲計賸餘33.43億元。若藍白在中央主張「財政結餘應普發全民」，那邱臣遠就應在地方延續此邏輯，予以執行。否則，藍白議員理當比照國會做法，在竹市議會提案普發5000元給市民，才能維持邏輯一致與政治誠信。

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曾資程也說，藍白在中央提普發現金條例，已遭多位學者批評為違憲或違反預算法，因立法院依法不得主動增加支出，且直接動用歲計結餘分配現金，亦未經正常預算程序，未遵循公共資源分配的正當性與法定性原則，恐使財政操作流於民粹。倘若藍白真心認為「財政結餘應全民共享」，則在藍白議員掌握竹市議會多數，理當率先主動提案，將市府結餘用於發放現金給市民，否則，中央高舉普發旗幟、地方卻未見行動，即坐實藍白「雙標」指控，不僅暴露藍白在中央提案的違憲風險，更揭露所謂普發現金主張，實為短期政治操作。

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